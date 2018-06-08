Бориспіль показує пасажирам дулю (фото)

Кадри, які ви бачите на екрані, знято 30 вересня в Бориспільському аеропорту – у зоні, де щойно прибулі пасажири, пройшовши паспортний контроль, чекають на отримання багажу.

Про “культуру” обслуговування в Борисполі написано вже багато. Про бруд, крадіжки із сумок, про невміння прикордонників спілкуватися літературною мовою та про багато іншого... Ті, хто багато подорожує за кордоном, відчуває цю “культуру” щоразу, ступаючи з трапа літака на рідну землю. Тож зафіксований нашим кореспондентом на фотокамеру інцидент дуже символічний... Працівники аеропорту, м’яко кажучи, чхати хотіли на культуру, на комфорт пасажирів, врешті – на імідж держави.

Ті, хто часто літає з Києва і в Київ, добре знають, що в аеропорту процвітає дрібний, нелегальний “бізнес”, із яким уся постсоціалістична Європа розпрощалася ще років 10–15 тому. Один з таких видів “бізнесу” – створювати дефіцит візків для багажу, аби працівники аеропорту за якихось пару доларів допомагали грошовитим пасажирам “дістати” дефіцитний візок.

... Ось щойно прибуло кілька “жирних” рейсів з Європи. На місці біля паспортного контролю, де звичайно стоять візки, пасажирів зустрічають бариги з беджиками працівників аеропорту.

– Могу помочь с доставкой багажа...

Якийсь чоловік обурюється, вимагає адміністратора, якого чомусь і близько немає, просить розібратися митників, велика кількість яких нудьгує від безділля. Біля нього збираються інші пасажири, які поділють справедливе обурення:

– Де ж ділися візки? – запитує чоловік.

– Вот где! – відповів працівник аеропорту, склавши дулю. Цю промовисту відповідь і встиг зафіксувати наш кореспондент, який також щойно прибув з-за кордону.

Ось так держава в особі Бориспільського аеропорту зустрічає громадян України та інших країн на своєму кордоні.

Василь Криворучко