Звідки узявся витік про ”другу державну”?

Після вчорашнього засідання Кабміну, під час якого журналістам роздали прес-реліз щодо проекту програми уряду на 2006–2011 роки, з`явилася інформація про те, що ця програма передбачає визнання російської мови другою державною. Зокрема, в розділі гуманітарної політики наголошувалося, що уряд направить свою діяльність на «послідовне відстоювання свободи у виборі мови спілкування і навчання, визнання російської мови другою державною мовою в Україні».

То чи був проект програми уряду, в якому Партія регіонів задекларувала ініціативу щодо введення другої державної мови? Думки експертів…

Андрій Єрмолаєв, директор Центру соціальних досліджень «Софія»:

ВСІ СПРОБИ ОБГОВОРЮВАТИ ПРОГРАМУ УРЯДУ Є ПРОВОКАЦІЄЮ

Всі спроби обговорювати зараз програму уряду є нічим іншим, як провокацією. Тому що програми як такої не існує. Програма з`являється тоді, коли вона затверджена. Обговорення чернеток, записок, тим більше чернеток і записок, які зняті при незрозумілих обставинах телекамерою, нагадує кампанійщину. Я цілком допускаю, що при підготовці проектів текстів, які зараз обговорюються в уряді, різні гарячі голови в Кабміні могли сунути в нього, виходячи з своїх переконань або бажань, різні позиції, включаючи мовне питання. Але до тих пір, поки проект програми уряду не буде внесений до парламенту і не затверджений, говорити про наявність програми з положенням про другу державну не тільки некоректно, але і політично небезпечно. Це звичне роздування кампанії.

Чи уряд включатиме згадане питання в програму? Звичайно ж, ні. Він не має права включати це питання, оскільки воно знаходиться поза межами компетенції уряду. Сама постановка проблеми перебуває в компетенції Верховної Ради і суб`єктів парламентського життя як найвищого законодавчого органу. Ось якщо до парламенту буде внесений текст, в який буде закладений цей пункт, тоді це може стати предметом серйозного політичного моніторингу і оцінюватися як підготовка роботи уряду до подібного кроку.

Але, повторюся, ми зможемо про це говорити, коли одержимо остаточний текст проекту програми. Але, думаю, навіть якщо гарячі голови в чернетках і записках щось засунуть туди про мову, то керівництво уряду і лідери коаліції навряд чи вийдуть за рамки Універсалу. А в Універсалі позиції про статус другої державної мови просто немає.

Володимир Маленкович, політолог:

ПУНКТУ ПРО ДРУГУ ДЕРЖАВНУ В ПРОГРАМІ УРЯДУ НЕ БУДЕ

Я думаю, що треба перевіряти прес-релізи перед тим, як давати журналістам. І тим більше не варто було включати цей пункт в прес-реліз, тому що це викликає скандал – і на фоні рішень про обмеження повноважень Президента це створює напруженість.

Насправді нічого реально страшного не відбувається ні для тих, хто хоче підсилити російську мову, ні для тих, хто такого посилення боїться. Вважаю, пункту про другу державну не буде в програмі уряду. Власне, Азаров це вже сказав. У уряді є не тільки Партія регіонів, є соціалісти, які будуть готові йти тільки на більш компромісний варіант для апологетів російської мови. І тому я аніскільки не сумніваюся, що в самій програмі буде пункт про російську мову в іншому формулюванні. Швидше за все, йтиметься про те, що державна мова одна – українська. А правовий статус російської мови як мови меншини буде закріплений законом, в рамках ратифікованої нами європейської хартії. Таке формулювання може стати частиною урядової програми і цілком може бути реалізоване.

У Президента є право, і він може накласти вето і на такий компромісний закон. Але в його ухваленні немає нічого страшного.

Вадим Карасьов, президент Інституту глобальних стратегій:

ПРОСОЧУВАННЯМ ІНФОРМАЦІЇ «РЕГІОНИ» ЯК БИ ДЕМОНСТРУЮТЬ ВІРНІСТЬ ВИБОРЦЯМ

Не виключено, що подібним як би просочуванням інформації Партія регіонів демонструє вірність своїм виборцям. Але правового механізму ввести другу державну мову в уряду немає. Навряд чи керівникам Кабміну вдасться зібрати триста голосів, щоб подолати вето Президента на законопроект про другу мову. Цей скандальчик, свого роду піар-хід подвійного використання, для свого виборця – з одного боку, і для Росії – з другого боку. Газове питання не втрачає своєї актуальності, і тому Кабмін демонструє Росії: ми робимо все для посилення російської, а ось чи вийде – подивимося. Можна серйозно заговорити про конфронтацію Президент – прем`єр, якщо «Регіони» почнуть збирати триста голосів для подолання його вето. Але ми повинні розуміти: сьогоднішні політичні сили працюють в іншій реальності. Для того, щоб не втратити керованого виборця, «Регіони» постійно повинні тримати в руках морквинки і пряники. Результат не важливий. Важливі стимули, щоб виборці бачили: Кабмін прагне реалізувати свої обіцянки. І видно, що Кабмін вже не є технічним органом. Цей випадок демонструє: уряду важливий настрій електорату, і вони готові корегувати програму, щоб не втратити симпатії своїх виборців.

Маша Міщенко