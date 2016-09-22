Суд дав умовні терміни трьом учасникам заворушень через концерт Ані Лорак у 2014 році

Про це йдеться в рішенні суду від 12 вересня, передає Еспресо.TV.

Підсудні, а саме студент Національного університету біоресурсів з Полтавської області, студент історичного факультету Київського національного університету імені тараса Шевченка та безробітний з професійно-технічною освітою з Львівської області 27 листопада 2014 року разом з групою інших осіб брали участь у заворушеннях у палаці "Україна".

"Вони кидали в правоохоронців курячі яйця, камені, піротехнічні вироби, а також завдавали їм удари руками, ногами та іншими предметами, супроводжуючи свої дії нецензурною лайкою", - наголошується в повідомленні.

На засіданні обвинувачені частково визнали провину.

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Студент Університету біоресурсів заявив, що прийшов на мітинг в камуфляжі, масці-балаклаві і з кастетом, але зброю проти міліції не застосовував і нікого не бив.

Другий підсудний заявив, що в акції брати участь не збирався, але, побачивши афішу концерту, обурився і в загальній юрбі мітингувальників один раз вдарив ногою по щиту міліціонера.

Третій підсудний визнав, що брав участь в акції протесту, але заявив, що нікого не бив і ніяких хуліганських дій не здійснював.

Проте суд визнав усіх трьох винними у злісному хуліганстві та засудив до умовних термінів.

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Нагадаємо, 27 листопада 2014 року у Києві близько 150 активістів зробили спробу зірвати концерт Ані Лорак, звинувачуючи її в проросійській позиції. Вони закидали міліціонерів петардами, у відповідь правоохоронці розігнали протестувальників, використовуючи щити і кийки.