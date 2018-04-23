Що чекає Росію в умовах глобальної кризи?

Світова фінансова криза, яка набрала обертів на початку осені впритул наблизилася до Росії і загрожує гаманцям її громадян. У Москві почалися панічні настрої, на периферії люди поки що не до кінця усвідомлюють, що їх чекає. Урядові доповіді і сюжети центральних «телерупорів» країни сповнені оптимізму і зневажливої риторики тільки відносно «недбалої американської фінансової системи».

Оцінки незалежних економічних експертів більш реалістичні. Вони попереджають: до кінця 2008 року росіяни можуть збідніти ще більше. По телебаченню заборонено вживати слово «криза».

Однією з перших невідповідність реального стану справ на ринку і висвітлення його в телеефірі проаналізувала російська Gazeta.ru. Як пише видання, за даними проведеного для «Газети» дослідження компанії «Медіалогія», за місяць з 9 вересня по 9 жовтня російські федеральні телеканали випустили 331 повідомлення, в яких згадувався стан справ на фондовій біржі РТС і ММВБ. Новин, у яких уживалася «кризова лексика» всього 134.

Директор Центру екстремальної журналістики (Росія) Олег Панфілов вважає, що причини появи ура-патріотичних повідомлень у більшості російських ЗМІ продиктовані тим, що російська влада не хоче створювати паніку серед населення.

– Власті хочуть зберігати імідж успішного уряду, який проводить успішні реформи.

Я як фахівець вже давно не вірю в російські ЗМІ і серйозно не ставлюся до політичних публікацій, і тим більше, економічних. – сказав в інтерв`ю УНІАН Панфілов. – Коли доходить до пояснень ситуації населенню, все обмежилося словами Президента Медведєва про те, що світова криза проходить повз Росію. Що насправді не так, адже вона торкнулася Росії, можливо, більше, ніж будь-кого.

В піку бадьорим телевізійним зведенням, тема фінансової кризи ось уже місяць не сходить з головних шпальт російських газет і Інтернет-видань. Про кризу не тільки пишуть, до неї активно готують: пересичених грошовим потоком москвичів вчать рахувати гроші і закликають міняти дорогі супермаркети на дешевші.

Окремі експерти попереджають навіть про неминучість ревізії патріотизму. Адже нафтодоларова гарантія добробуту російських олігархів несподівано похитнулася, російські банки, щільно зав`язані на кредитах ззовні, так само, як і всі банки світу, стали заручниками кризи ліквідності. Тому сайт РТС сьогодні читають навіть неспеціалісти, стверджує Панфілов.

– Російська економіка багато в чому залежить від західного капіталу. Якщо вартість акцій на біржі приховуватиметься, то Росія потрапить у чорний список, і більше ніколи не матиме справи з крупними міжнародними корпораціями. Тому я особисто дивлюся сайти біржі і спеціальні економічні сайти, де подаються реальні цифри, – говорить Панфілов.

Насправді з кризою на ринку російський уряд вже почав активно боротися. Держдума РФ минулої п`ятниці схвалила план антикризових заходів, який російські ЗМІ вже охрестили «планом порятунку фінансової системи Росії». Зовнішні борги комерційних банків частково погасить уряд. Для цих цілей російський Внешкомбанк, наглядову раду якого очолює сам прем`єр-міністр РФ Володимир Путін, готовий виділити 50 мільярдів доларів. У чергу за держгрошима вже вишикувалися 20 банків і 35 корпоративних позичальників.

Держава також заявила про готовність скуповувати акції російських підприємств. Але сам ринок на рятівні заходи поки реагує мляво, відзначив в інтерв`ю УНІАН директор Інституту економіки РАН Руслан Грінберг.

– Я особисто нервую з приводу внесків. Коли ви тримаєте гроші у великих банках, уряд завжди приходить на допомогу. Там багато вкладників, небезпека соціальних потрясінь вища. Але невпевненість є. Незважаючи на дуже серйозні антикризові заходи, ринки не хочуть вірити, – констатує Грінберг.

Порівняння нинішніх подій в економіці з дефолтом 1998 року директор Інституту економіки РАН вважає не зовсім коректним.

– Тоді у нас були абсолютно низькі ціни на нафту, поганий бюджет, мінімальні валютні резерви. І чотирикратна девальвація за два тижні стала катастрофою. Сьогодні ситуація не така важка. Хоча інфляція вже є, але прості громадяни її відчують пізніше, – прогнозує Грінберг.

Тим часом фінансова криза в Росії тільки набирає обертів. Дострокове закриття депозитів вже припинили в Москві кілька банків, ця хвиля докотилася і до глибинки. Низка великих банків у регіонах Росії істотно обмежують грошові суми, що знімаються з рахунку, і вводять високу комісію за передчасне розірвання депозитних договорів.

Проблемою для Росії може стати зростання безробіття. Особливо у сфері послуг і будівництва. У цьому впевнений відомий російський економіст і політолог, у минулому співробітник групи експертів Єльцина, а нині директор російського Інституту проблем глобалізації Михайло Делягін. У бесіді з УНІАН він відзначив, що певною мірою росіяни вже починають відчувати наслідки фінансової кризи.

– Йде скорочення притоку людей на ринок праці, було декілька хвиль паніки, пов`язаної з банківськими внесками, а ті, хто розраховував продати інвестиційну нерухомість за старими цінами, вже практично розпрощалися з цими сподіваннями, – відзначив Делягін. Наступний етап, за його словами, – проблеми в реальному секторі.

– Значна частина «офісного планктону» буде змушена змінити свою роботу на, скажімо так, серйознішу. Масові звільнення очікуються у сфері будівництва, що створить додаткові проблеми, адже коли мільйони людей будуть просто викинуті на вулицю, це може істотно вплинути на рівень безпеки, – припускає експерт.

Втім, масові звільнення, інфляцію і скорочення доходів населення в Росії вважають закономірними явищем.

Директор Інституту економіки перехідного періоду Єгор Гайдар в коментарі УНІАН відзначив, що темпи зростання доходів росіян останнім часом були і без того аномально високими, досягаючи 10% на рік. Справжня ж катастрофа, за словами Гайдара, відбудеться у разі грубих помилок російської влади. А саме – подальшого перебування в ейфорії, заснованій на продажі нафти. Останнім часом нафта, як відомо, невблаганно падає в ціні.

За оптимістичними оцінками міністра фінансів РФ Олексія Кудріна, боротися з наслідками кризи Росія буде як мінімум два роки.

Антоніна Нагорна, Москва