Геращенко оприлюднила список українців, яких Росія затримала за "шпигунство"

«Частину з них вже вдалося звільнити», - заявила вона на своїй сторінці у Facebook.

«Список «шпигунів» від РФ. Представник ООН Юрій Супрун (слава Богу, витягли з полону ОРДО нещодавно), 73-річний Юрій Солошенко (відпустили після півторарічного знущання і російських тюрем, був арештований, коли приїхав в РФ на приватне запрошення колишніх колег – тепер «полювальників» на живих українців), Ігор Козловський, знаний історик і релігієзнавець, літня людина, майже рік за «шпигунство» утримується в ОРДО, Євген Панов, за дивних обставин затриманий в Криму і звинувачений в терорі і шпигунстві», - зазначила Геращенко.

«Тепер Роман Сущенко, який останні 10 років жив у Парижі, щодня передаючи новини в «Укрінформ». А ночами, за версією ФСБ, працював «Штірліцем», шпигував на користь «нормандської четвірки». Мабуть, це абсурд, сталінізм, шизофренія, якою захворіла ціла країна. Всі ці «шпигуни» винні лише в одному - в них український паспорт, і вони українці», - додала Геращенко.

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Як повідомляв УНІАН, 2 жовтня громадський рух «Відкрита Росія» заявив на своєму сайті, що суд Москви заарештував українського журналіста Романа Сущенка за звинуваченням у «шпигунстві», і що правозахисники випадково зустріли чоловіка у камері карантинного відділення Лефортовської в'язниці.

«Укрінформ» і дружина журналіста Анжела Сущенко уклали угоду про захист Сущенка із відомим адвокатом Марком Фейгіним. Він уночі прибув до СІЗО, де подав заявку на зустріч із затриманим українським журналістом.

Крім того, «Укрінформ» звернувся із закликом до журналістської спільноти стати на захист колеги, а також за допомогою до міжнародних правозахисних організацій, дипломатичних установ України та іноземних держав сприяти звільненню Романа.

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У поширеній заяві затримання українського журналіста названо «спланованою провокацією».

Тим часом ФСБ РФ оголосила затриманого в Москві журналіста Сущенка «полковником Головного управління розвідки Міністерства оборони України», який «цілеспрямовано збирав відомості, що становлять державну таємницю, про діяльність збройних сил і військ національної гвардії Російської Федерації».