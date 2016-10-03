Український журналіст на момент затримання у Москві перебував у відпустці

Про це йдеться у поширеній заяві «Укрінформу».

«Укрінформ глибоко обурений затриманням у Москві в п'ятницю, 30 вересня, нашого власного кореспондента Романа Сущенка і появою в російських ЗМІ інформації щодо звинувачень його у «шпигунстві», - йдеться в документі.

Наголошуються, що Сущенко на момент затримання перебував у відпустці і прибув до Москви в приватних цілях. Він був затриманий в день прибуття і, в порушення всіх міжнародних правил, про його затримання російська сторона не повідомила нікому - ні дружині, ні в дипломатичні установи, ні за місцем роботи. Про затримання Романа його дружина Анжела Сущенко, яка залишається у Франції, дізналася лише зранку в неділю, 2 жовтня, зателефонувавши родичам чоловіка після того, як він два дні не виходив на зв'язок. При цьому його родичі говорили вкрай обережно, натяками, уникаючи навіть слова «затримали».

Відразу ж після того дружина журналіста зателефонувала на «гарячу лінію» Посольства України в РФ, а потім направила Посольству офіційну заяву про зникнення чоловіка.

Однак, на даний момент «Укрінформ» і дружина Сущенка не мають ніякої офіційної інформації від російської сторони щодо місця його перебування, його телефон увімкнутий на автовідповідач.

Зазначається, що про звинувачення на адресу Романа «в шпигунстві» «Укрінформ» та його дружина дізналися з повідомлень російських ЗМІ.

«Укрінформ» заявляє, що всі звинувачення «в шпигунстві» на адресу Сущенка - журналіста з багаторічною бездоганною професійною репутацією, акредитованого в одній з найвпливовіших країн Євросоюзу, яка до того ж є учасницею «нормандського формату», можуть розцінюватися лише як ще один зухвалий і неправомірний акт з боку РФ щодо українських громадян», - наголошується у заяві.

«Укрінформ» звертається із закликом до журналістської спільноти стати на захист нашого колеги, а також за допомогою до міжнародних правозахисних організацій, дипломатичних установ України та іноземних держав - сприяти у звільненні Романа.

Як повідомляв УНІАН, «Укрінформ» і дружина журналіста уклали угоду з відомим російським адвокатом Марком Фейгіним, який захищатиме Романа Сущенка та вранці вимагатиме зустрічі зі своїм підзахисним.

За даними російських ЗМІ, Романа утримують в СІЗО «Лефортово».