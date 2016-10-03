ФСБ назвала затриманого у Москві українського журналіста кадровим розвідником

Про це йдеться у повідомленні ФСБ РФ, текст якого має у своєму розпорядженні УНІАН.

«Федеральною службою безпеки Російської Федерації у м. Москві при проведенні шпигунської акції затримано кадрового співробітника Головного управління розвідки Міністерства оборони України полковника Сущенка Романа Володимировича. Громадянин України цілеспрямовано збирав відомості, становлять державну таємницю, про діяльність збройних сил і військ національної гвардії Російської Федерації, витік яких за кордон міг завдати шкоди обороноздатності держави», - йдеться в повідомленні.

ФСБ порушила кримінальну справу за статтею 276 КК РФ «Шпигунство». Ведеться слідство.

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Як повідомляв УНІАН, про арешт у Москві за звинуваченням у «шпигунстві» українського журналіста стало відомо ввечері 2 жовтня завдяки громадському руху «Відкрита Росія».

«Укрінформ» і дружина журналіста Анжела Сущенко уклали угоду про захист Сущенка з відомим адвокатом Марком Фейгіним. Він уночі прибув до СІЗО, де подав заявку на зустріч із затриманим.

«Укрінформ» звернувся із закликом до журналістської спільноти встати на захист колеги, а також за допомогою до міжнародних правозахисних організацій, дипломатичних установ України та іноземних держав сприяти звільненню Сущенка.

За словами російської правозахисниці, члена громадської спостережної комісії у Москві Зої Світлової, Сущенко перебуває у СІЗО "Лефортово" в повній ізоляції.