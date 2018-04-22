Промінвестбанк: "казнить нельзя помиловать"

Промінвестбанк став першим українським банком, який, зазнавши рейдерської атаки, відчув на собі, що значить фінансова криза. 30 вересня Нацбанк ухвалив рішення про виділення Промінвесту стабілізаційного кредиту на загальну суму 5 млрд. грн., з яких банку на 7 жовтня було виділено 2 млрд. грн. Ситуацією з ПІБОМ зацікавилося все вище керівництво країни – Президент, прем`єр, глава парламенту, РНБО. А Тимошенко і Яценюк були на диво одностайні в підтримці ідеї націоналізації Промінвестбанку. Точаться розмови і про можливість злиття ПІБУ та Ощадбанку. УНІАН вирішив з`ясувати, чи є можливість націоналізації Промінвестбанку, чи доцільне таке рішення для банківської системи країни і наскільки прийнятна ідея злиття банків? Микола Азаров, голова парламентського комітету з питань фінансів і банківської діяльності ПОТРІБНО МЕНШЕ БАЗІКАТИ ПРО НАЦІОНАЛІЗАЦІЮ... Потрібно менше базікати про націоналізацію. У цьому банку введено зовнішнє управління. Призначена тимчасова адміністрація, очолювана заступником голови Національного банку Кротюком. І ми вимагаємо від Кротюка здійснення інвентаризації всіх зобов`язань банку. Коли це буде зроблено, матимемо чітку картину. Тож чому Промінвест затримує платежі, чому не виплачує своєчасно заробітну плату за системою банкоматів? Які є проблеми з поверненням кредитів, з підтримкою його ліквідності? НБУ ухвалив принципове рішення про виділення кредитної лінії у розмірі п`яти мільярдів гривень. Це дуже велика сума, що дасть змогу вирішити всі проблеми Промінвестбанку. Лишень вони будуть вирішені (адже це системний банк), варто радикально ставити питання про менеджмент банку. Чому цей банк був доведений до такої ситуації? Хто винен? Які заходи необхідні для оздоровлення? Спочатку - керівництва, згодом – кредитного портфеля. На тому етапі вирішуватимуться і розглядатимуться питання, а зараз питання так не стоїть. І суперечність у законодавстві очевидна. В нас немає механізмів націоналізації. Якщо за кордоном ухвалюється рішення про націоналізацію, то воно базується на домовленості уряду, мінфіну з конкретними акціонерами того чи іншого банку. Купується частка, що дозволяє уряду брати участь в управлінні цим банком.

А стосовно злиття з Ощадбанком, то я навіть не можу коментувати такі ідеї. Це абсолютно різні банки. Ощадбанк має інше завдання – забезпечення заощаджень населення (і дай Бог йому з цією проблемою впоратися якнайкраще). Менш за все потрібно вдаватися до якихось радикальних гасел і рішень. Ситуацію потрібно аналізувати і керувати нею.

Василь Горбаль, народний депутат України, почесний Президент «Укргазбанку»: ІДЕЯ ЗЛИТТЯ ОЩАДБАНКУ З ПРОМІНВЕСТОМ ЦІКАВА, АЛЕ НА ПРАКТИЦІ – НЕЗДІЙСНЕННА

На Заході націоналізація зараз є однією з форм допомоги збанкрутілим банкам. І при цьому держава пояснила, що це норма тимчасова. Держава не планує тривалий час бути акціонером цих банків і згодом їх продасть. Ситуація в Промінвестбанку складна. Зараз всі намагаються переконати, що всі проблеми в країні виключно через світову фінансову кризу. Це абсолютно не так. Наша фінансова криза – багато в чому суто український винахід. І на Промінвесті відобразилася і внутрішня криза, і штучна рейдерська атака, про яку говорили наші силові структури. Банківське співтовариство не обговорює питання націоналізації. Правових механізмів для такої процедури немає. Є концепція його злиття з Ощадбанком. І про це багато говорять.

Ідея злиття цікава (створити глобальний банк), але на практиці вона нездійсненна. Всі процеси злиття в Україні відбувалися складно і хворобливо. Укргазбанк в процесі свого розвитку приєднав на тій чи іншій стадії з процесу ліквідації чотири банки, і це дуже непростий шлях. Ми відмовилися від стратегії розвитку банку шляхом злиття. В Україні процес злиття трудомісткий, складний, тривалий в часі. Банк, що ухвалює таке рішення, несе втрати. Постають величезні завдання: програмного забезпечення, кадрів. У випадку з Промінвестом є труднощі і юридичного об`єднання: ПІБ – закрите акціонерне товариство, Ощадбанк – державний банк. Банки, що «зливаються», втрачають темпи, ця ідея неоднозначно сприймається суспільством. У будь-якому випадку, ця концепція повинна розглядатися парламентом, а враховуючи і раізновекторність бізнес-інтересів, і те, що він фактично не працює, навряд чи це можливо. НБУ зробив правильно, що надав Промінвесту допомогу у вигляді стабілізаційного кредиту. І я думаю, можливо, і не варто продавати банк, у якого хороші активи, зараз, коли він «на дні». Тим паче, що Нацбанк здатний проконтролювати ситуацію. А якщо продадуть, то через рік всі скажуть, що банк продали дешево. Ціна могла бути інша і так далі. Націоналізація може розглядатися як теза, що держава спроможна підставити плече, щоб заспокоїти вкладникаів. Слово «націоналізація» можна прийняти, як симптом стурбованості держави, а не як реальне завдання.

Борис Кушнірук, економіст: ТАКЕ ВІДЧУТТЯ, ЩО ГРАЮТЬ ПРОТИ ПРОМІНВЕСТБАНКУ Ніхто конкретно не говорить, у чому проблема Промінвестбанку. Якщо у банку проблема з ліквідністю, пов`язана з тим, що несподівано дуже швидко почали відкликати депозити, – це одна ситуація. Якщо у банку є проблеми з якістю кредитного портфеля, велика кількість кредитів, які не повертаються, – це інша ситуація.

У нас немає законів про націоналізацію. Націоналізація повинна здійснюватися за певною процедурою. За якою ціною купуються акції банку, за номінальною? Вони, як правило, не переоцінювалися дуже багато років. Якщо йдеться про іншу вартість, то хто і яким чином її визначатиме?

Держава повинна зробити все для того, щоб повернути в банк інвестора.

Пропонують не злиття, а поглинання, коли Ощадбанк купить акції Промінвестбанку. До цієї ідеї я ставлюся дуже критично, тому що, знову таки, нам не кажуть про величину проблем Пібу. Якщо є проблема ліквідності, то вона повинна вирішуватися просто стабілізаційним кредитом.

Таке відчуття, що грають проти Промінвестбанку. Як сукупність приватних негідників, які влаштували рейдерську атаку на банк, так і державних чиновників, у яких абсолютно різні цілі. Ніхто не говорить, що насправді відбулося з банком.

Ігор Шевченко, директор Департаменту організацій продажів банку “Фінанси і кредит” ЯКЩО БУДЕ УХВАЛЕНО РІШЕННЯ ПРО ЗЛИТТЯ ОЩАДБАНКУ І ПІБУ, ЦЕ БУДЕ НАЙПОТУЖНІШИЙ БАНК Якщо рішення про націоналізацію Промінвестбанку буде ухвалено, то воно жодним чином не завдасть шкоди банківській системі, а навпаки, поліпшить ситуацію з самим Промінвестбанком і зміцнить загалом віру наших клієнтів в банківську систему країни. Це шлях, який обрали достатньо багато країн. Наш найближчий сусід Російська Федерація, щоправда, пішла не шляхом націоналізації, а шляхом підтримки певних банків через вливання в них значних коштів. Завдання не в тому, щоб придбати для держави певний актив. Завдання чистіше і серйозніше – показати населенню (основні споживачі банківських продуктів - це все-таки фізичні особи), що ситуація під контролем, що Нацбанк і уряд розуміють всю серйозність ситуації. Адже НБУ заявляв, що не дасть загнутися жодному банку.

Чому сьогодні такий хаос в банківській сфері? Люди відчувають себе незахищеними. Якщо відбудеться націоналізація, це буде найлогічнішим і найправильнішим чинником, що скаже простому громадянинові, що ситуація під контролем, банківська система у нормальному стані розвитку і ніхто не дасть їй загнутися. Та паніка, що є на сьогодні, буде або ліквідована, або значно зменшена, що оздоровить ситуацію із вкладами.

Я не бачу нічого поганого в злитті цих банків. Ощадбанк – це і є державний банк. Якщо ПІБ буде націоналізований, це теж буде держбанк. Якщо ухвалять рішення про злиття, це буде найпотужніший банк, що складе дуже серйозну конкуренцію решті банківських установ. З погляду управління це дуже добре. Навіщо тримати два банки, що у будь-якому випадку частково конкуруватимуть між собою (хоча ПІБ більше заточений під корпоратив, а Ощадбанк більш роздрібний банк). І з погляду основної ідеї повернення довіри населення до банківської системи – це теж здорово. А ось з погляду конкурентного середовища для нас, комерційних банків, це злиття посилить конкуренцію.

Олександр Охріменко, радник голови правління “Укргазбанку”: ЯКЩО МИ ХОЧЕМО ОСТАТОЧНО УГРОБИТИ БАНК – ЙОГО ПОТРІБНО НАЦІОНАЛІЗУВАТИ

У нас не було досвіду націоналізації банків. Можливо, тут дійсно є маса технічних і юридичних проблем. Що стосується необхідності націоналізації Промінвестбанку, це найбільша помилка, яку лише можна зробити. Ні в якому випадку українська держава не буде ефективним власником. Якщо ми хочемо остаточно угробити банк – його потрібно націоналізувати. Якщо ми хочемо відродити його – варто просто нормально продати. Продати кому завгодно - росіянам, американцям, будь-якому покупцеві. Адже держава як управлінець розписалася в своїй бездарності. Націоналізувати – це показати свою некомпетентність ще раз. Держава не може ефективно управляти ні банками, ні заводами, ні шахтами. Казати про те, що націоналізація може врятувати банк – це просто видавати бажане за дійсне.

Що стосується ідеї злиття Ощадбанку і Промінвестбанку. Це суто суб`єктивна думка керівництва Ощадбанку, що не має жодного економічного обгрунтування. Ощадбанк просто хоче нагріти ручки.

Опитували Маша Міщенко, Анна Ященко