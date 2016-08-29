Ромські організації просять Авакова втрутитися в ситуацію з виселенням ромів у Лощинівці

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне офіційне звернення підписав керівник коаліції ромських організацій України «Стратегія 2020» Володимир Кондур.

У листі, який адресовано також уповноваженому Верховної Ради з прав людини Валерії Лутковській, зокрема, йдеться: «Жителями села Лощинівка в результаті їхніх протиправних дій були розгромлені і розбиті будинки, в яких живуть циганські родини, а самі роми змушені були тікати з села».

Кондур звинувачує місцеву владу і поліцію в бездіяльності, відзначаючи, що місцева влада повсюдно порушує права ромів.

«Бездіяльність влади і поліції в Ізмаїльському районі призвели до такої ситуації, яка формує негативну оцінку з боку українського суспільства, що приводить до расової, міжетнічної ворожнечі та суперечить задекларованим намірам розвитку правової держави», - говориться у зверненні.

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Наприкінці листа також ставиться питання про притягнення до кримінальної відповідальності сільського голови Лощинівки, а також проведення службового розслідування стосовно керівників поліції, які відповідають за порядок в Ізмаїльському районі й у зазначеному селі.

Як повідомляв УНІАН, 27 серпня у Лощинівці було знайдено тіло дівчинки 2007 року народження з ознаками насильницької смерті. За підозрою у вбивстві правоохоронці затримали представника ромської національності.

Ввечері 27 серпня в селі відбулися масові заворушення. Були пошкоджені будинки місцевих ромів. До села прибули співробітники поліції.

У свою чергу жителі Лощинівки вимагали виселити ромів із села.

Згодом голова Ізмаїльської районної державної адміністрації Валентина Стойкова заявила про досягнення домовленості з ромами про їхній переїзд із Лощинівки.