Поліція розповіла подробиці вбивства дівчинки на Одещині, яке призвело до погромів ромів

Поліція в Одеській області встановила, що на тілі вбитої у селі Лощинівка 9-річної дівчинки є сліди згвалтування.

Про це повідомляється на сайті Головного управління Національної поліції в області.

«В ході первинних слідчих дій було встановлено, що на тілі померлої дитини є сліди згвалтування. Смерть настала від проникаючого поранення гострим предметом грудної клітини, було пошкоджено серце і легені», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 27 серпня у селі Лощинівка Ізмаїльського району Одеської області було знайдено тіло дівчинки 2007 року народження з ознаками насильницької смерті. За підозрою у вбивстві правоохоронці затримали представника ромської національності.

Увечері 27 серпня в Лощинівці сталися масові заворушення. «Жителі села через трагедію влаштували масові заворушення проти місцевих ромів. Односельці почали громити будинки, де мешкають роми. В результаті один дім був підпалений, в інших - пошкоджені меблі, вибиті шибки. Ніхто з представників ромської національності не постраждав», – сказали в поліції.

Щоб уникнути масових заворушень, на охорону громадського порядку до села Лощинівка прибули співробітники Головного управління Національної поліції в Одеській області, працівники оперативного підрозділу.

У свою чергу жителі Лощинівки висунули вимогу виселити із села ромів.

Згодом голова Ізмаїльської районної державної адміністрації Валентина Стойкова заявила про досягнення домовленості з ромами про їхній переїзд із Лощинівки.

За її словами, зранку 29 серпня поліція забезпечить охорону ромів, щоб вони могли забрати свої речі і виїхати з села.