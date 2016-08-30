У Лощинівці поховали дівчинку, вбивство якої викликало ромський погром (фото)

Як передає «Бессарабія інформ», на похорон приїхали голова Одеської обладміністрації Міхеїл Саакашвілі, голова Ізмаїльської райдержадміністрації Валентина Стойкова і мер Ізмаїла Андрій Абрамченко.

Крім лощинівців, провести в останній шлях 9-річну Ангеліну з'їхалися жителі з інших сіл Ізмаїльського району, а також з сусіднього Болградського.

При цьому ситуація в селі залишається напруженою. Люди зранку зібралися на мітинг перед сільським палацом культури, щоб в черговий раз висловити своє невдоволення роботою поліції та місцевої влади, пов'язаної з боротьбою проти дій ромів не тільки в їхньому селі, але і в цілому по району.

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Як зазначає видання, кримінальне угруповання представників ромської громади з числа місцевих жителів буквально тероризувало село протягом останніх трьох років, відкрито торгувало наркотиками, займалося крадіжками і поборами місцевих жителів, на що поліція і місцева влада закривали очі.

Громада села висловилася, що справа зовсім не в етнічному конфлікті, а в тому, що всі жителі Ізмаїльщині повинні жити за законом, а влада і поліція повинні забезпечувати виконання законодавства. Не бажаючи миритися з гострою криміногенною обстановкою, яка склалася в Ізмаїльському районі, люди погрожують піти маршем на Ізмаїл, щоб продемонструвати свою позицію і добиватися справедливості.

Крім великого числа поліцейських, які охороняють порядок в Лощинівці протягом останніх днів, сьогодні в село прибули активісти цивільного корпусу «Азов». Другий день ситуацію в Лощинівці контролює особисто начальник Головного управління поліції в Одеській області Гіоргі Лорткіпанідзе.

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Як повідомляв УНІАН, 27 серпня у селі Лощинівка було знайдено тіло дівчинки 2007 року народження з ознаками насильницької смерті. За підозрою у вбивстві правоохоронці затримали представника ромської національності.

Ввечері 27 серпня у селі відбулися масові заворушення. Були пошкоджені будинки місцевих ромів, жителі Лощинівки вимагали виселити ромів із села.

Згодом голова Ізмаїльської районної державної адміністрації Валентина Стойкова заявила про досягнення домовленості з ромами щодо їх переїзду з Лощиновки.

Омбудсмен Валерія Лутковська заявила, що рішення Лощиновского сільради про виселення ромів є незаконним.