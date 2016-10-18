Засуджений в Чечні українець Клих запросив у якості адвоката Звєрєва або Шуру

Клих заявив на засіданні суду 17 жовтня, що отримав "двадцять років ні за що через погану роботу адвоката", і сказав, що "хоче собі в захисники співака Стаса Михайлова", передає "Кавказский узел".

Суддя Асламбек Шаїмов запропонував українцеві написати письмову заяву про відмову від адвоката. Клих взяв папір і ручку і написав, що відмовляється від адвоката Дубровіної і в якості захисника просить "надати Звєрєва, Шуру або Пелагею".

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Дубровіна сказала, що не має права захищати Клиха проти його волі. При цьому вона зазначила, що на стадії попереднього слідства до політв'язня застосовувалися тортури і психотропні препарати, внаслідок чого його психічне здоров'я серйозно похитнулося.

Суд оголосив перерву до 21 жовтня, щоб новий призначений захисник Клиха познайомився зі справою.

"Психічне нездоров'я Станіслава Клиха найбільш яскраво почало проявлятися з січня 2016 року. Він став поводити себе в залі суду буйно, кричав, будував в клітці барикади з лавок", - сказала Марина Дубровіна.

Вона впевнена, що якби Клих був психічно здоровий, то він ніколи б не образив прокурора.

"На жаль, поведінка мого підзахисного протягом останніх місяців ставить під сумнів його здатність адекватно сприймати те, що відбувається в судовому засіданні", - сказала адвокат.

Як повідомляв УНІАН, 26 травня Верховний суд Чечні засудив Карпюка до 22,5 років ув'язнення в колонії суворого режиму, Клиха - до 20 років ув'язнення.

Україна направила Росії близько десяти запитів про екстрадицію Карпюка і Клиха, останній відправили в серпні.

Справа Карпюка і Клиха сфабрикована Російським слідчим комітетом і в ній фігурує прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк. За офіційними матеріалами справи, в 1994 році Яценюк носив прізвисько "бойовик Арсен", воював у Чечні проти російських військ з Олександром Музичком, відомим як Сашко Білий, а ще - колишнім керівником львівської організації УНА-УНСО Андрієм Шкілем і, власне, нині підсудними в Чечні українцями - Карпюком та Клихом.

Апеляцію на вирок політв'язням Миколі Карпюку і Станіславу Клиху буде розглянуто Верховним судом Росії 26 жовтня.