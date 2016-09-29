Порошенко про рішення Верховного суду РФ щодо заборони Меджлісу: "Справа Сталіна живе"
Президент України Петро Порошенко прокоментував ксенофобське рішення Верховного суду РФ про заборону Меджлісу кримськотатарського народу, заявивши, що "справа Сталіна живе".
Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав під час виступу на жалобній церемонії з вшанування пам’яті жертв Бабиного Яру.
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«Саме сьогодні Верховний суд РФ ухвалив ксенофобське рішення про заборону Меджлісу - справа Сталіна живе», - заявив він.
Як повідомляв УНІАН, 26 квітня 2016 року підконтрольний РФ так званий «Верховний суд Криму» визнав Меджліс кримськотатарського народу екстремістською організацією й заборонив його діяльність на території РФ.
Позов подала так званий «прокурор Криму» Наталія Поклонська в лютому 2016 року. На її думку, організація кримських татар налаштована на антиросійську діяльність.
Мін’юст РФ включив Меджліс до переліку організацій, діяльність яких припинена у зв’язку зі здійсненням ними екстремістської діяльності.
У Кримській правозахисній групі заявили, що застосування до Меджлісу норм «антиекстремістського» законодавства Росії загрожує кримінальними переслідуваннями не лише членам організації, а й іншим представникам кримськотатарського народу.
Сьогодні, 29 вересня, Верховний суд РФ визнав законною заборону Меджлісу кримськотатарського народу в тимчасово окупованому Криму.