Порошенко про рішення Верховного суду РФ щодо заборони Меджлісу: "Справа Сталіна живе"

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав під час виступу на жалобній церемонії з вшанування пам’яті жертв Бабиного Яру.

Читайте такожМЗС щодо рішення Верховного суду Росії про "заборону" Меджлісу: "РФ застосовує сталінські методи"

«Саме сьогодні Верховний суд РФ ухвалив ксенофобське рішення про заборону Меджлісу - справа Сталіна живе», - заявив він.

Як повідомляв УНІАН, 26 квітня 2016 року підконтрольний РФ так званий «Верховний суд Криму» визнав Меджліс кримськотатарського народу екстремістською організацією й заборонив його діяльність на території РФ.

Позов подала так званий «прокурор Криму» Наталія Поклонська в лютому 2016 року. На її думку, організація кримських татар налаштована на антиросійську діяльність.

Мін’юст РФ включив Меджліс до переліку організацій, діяльність яких припинена у зв’язку зі здійсненням ними екстремістської діяльності.

У Кримській правозахисній групі заявили, що застосування до Меджлісу норм «антиекстремістського» законодавства Росії загрожує кримінальними переслідуваннями не лише членам організації, а й іншим представникам кримськотатарського народу.

Сьогодні, 29 вересня, Верховний суд РФ визнав законною заборону Меджлісу кримськотатарського народу в тимчасово окупованому Криму.