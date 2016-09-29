МЗС щодо рішення Верховного суду Росії про "заборону" Меджлісу: "РФ застосовує сталінські методи"

Про це у коментарі УНІАН заявила речник МЗС України Мар’яна Беца.

«МЗС України безперечно висловлює рішучий протест у зв’язку з рішенням Верховного суду РФ про заборону Меджлісу кримськотатарського народу і визнанням законним рішення окупаційної влади Криму про визнання Меджлісу екстремістською організацією», - сказала Беца.

Читайте такожМЗС: Заборона Меджлісу є фактично забороною кримськотатарського народу

За її словами, це цинічне, абсолютне прогнозоване рішення вищої судової інстанції Росії, яке узгоджується з нинішньою репресивною політикою Кремля, спрямованою на боротьбу з демократією та перетворення окупованого півострова у сіру зону терору і безправ’я.

Беца наголосила, що впродовж 2,5 років окупації РФ не лише цілеспрямовано і системно порушує права людини і обмежує свободу в українському Криму, а й повністю знищила незалежні механізми їхнього гарантування та захисту. За словами речника, це засвідчує, зокрема, навмисне витіснення з Криму Меджлісу - органу самоврядування, що функціонує десятиліттями, ефективно відстоює права корінного народу півострова.

«Ми твердо знаємо, що саме незалежна і свідома громадянська позиція Меджлісу, його послідовна підтримка територіальної цілісності України зробили його об’єктом політичного переслідування з боку РФ, і, фактично, роблячи його поза законом, а також безпідставно переслідуючи активістів цього органу та представників кримськотатарського народу в цілому, РФ застосовує сталінські методи 1944 року, іде цілеспрямоване знищення, геноцид кримських татар», - сказала Беца.

За словами речника, Україна закликає РФ негайно припинити будь-які репресії проти кримських татар, скасувати «своє нікчемне, незаконне рішення» щодо заборони Меджлісу.

«Ми закликаємо наших партнерів до активізації дій на захист прав людини в окупованому Криму, у тому числі забезпечення безперешкодного доступу основних конвенційних і моніторингових механізмів міжнародних організацій до півострова для моніторингу ситуації у сфері прав людини», - сказала Беца.

Вона також повідомила, що МЗС України направить ноту протесту зовнішньополітичному відомству Росії.

«Безперечно, буде направлена нота МЗС РФ. Ми направляємо ноти протесту на всі порушення з боку Росії, це відбувається щоденно», - додала Беца.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Верховний суд РФ визнав "законною" заборону Меджлісу кримськотатарського народу в тимчасово окупованому Криму.

Під час дебатів прокурор, обгрунтовуючи необхідність заборони Меджлісу, заявив, що головною провиною цього представницького органу кримських татар є те, що його лідери не визнали анексії півострова і домагаються його повернення до складу України.

26 квітня 2016 року підконтрольний РФ так званий «Верховний суд Криму» визнав Меджліс кримськотатарського народу екстремістською організацією і заборонив його діяльність на території РФ.

Позов подала так званий «прокурор Криму» Наталія Поклонська у лютому 2016 року. На її думку, організація кримських татар налаштована на антиросійську діяльність.

Мін'юст РФ також включив Меджліс кримських татар до переліку організацій, діяльність яких припинена у зв'язку із здійсненням ними екстремістської діяльності.