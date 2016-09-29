Freedom House назвав заборону Меджлісу ознакою масових репресій проти кримських татар

Про це йдеться у заяві організації у відповідь на рішення Верховного суду Росії, яким залишено у силі рішення про заборону Меджлісу кримськотатарського народу та визнано його «екстремістською організацією».

Як зазначили у міжнародній неурядовій організації, криміналізація кримських татар поглиблює кризу у питанні дотримання прав людини у Криму.

«Рішення суду про заборону Меджлісу є підтвердженням того, що в Криму відбуваються масові репресії щодо етнічної меншини», – сказав в.о. президента Freedom House Деніел Калінґерт.

«Теоретично, російська влада може відтепер покарати усіх представників кримськотатарського народу за їхню культурну, соціальну та політичну активність – це пародія на правосуддя, що є також найсвіжішим прикладом порушення прав людини у Криму», - додав він.

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У доповіді Freedom House «Свобода у світі – 2016» Крим вказаний окремо як територія, непідконтрольна Україні, і отримав рейтинг «невільний». Рівень дотримання політичних прав на півострові оцінений у 7 балів, громадянських свобод – у 6 (7 – найгірша оцінка з можливих).

Як повідомляв УНІАН, 26 квітня 2016 року підконтрольний РФ так званий «Верховний суд Криму» визнав Меджліс кримськотатарського народу екстремістською організацією і заборонив його діяльність на території РФ.

Позов подала так званий «прокурор Криму» Наталія Поклонська у лютому 2016 року. На її думку, організація кримських татар налаштована на антиросійську діяльність.

Мін'юст РФ також включив Меджліс кримських татар до переліку організацій, діяльність яких припинена у зв'язку із здійсненням ними екстремістської діяльності.

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У Кримській правозахисній групі заявили, що застосування до Меджлісу кримськотатарського народу норм «антиекстремістського» законодавства Росії загрожує кримінальними переслідуваннями не лише членам організації, а й іншим представникам кримськотатарського народу.

Сьогодні, 29 вересня, Верховний суд РФ визнав законною заборону Меджлісу кримськотатарського народу в тимчасово окупованому Криму.