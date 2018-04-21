Україна – ні чорно, ні біло
Відомі чеські бренди, такі як енергетична фірма ČEZ або фінансова група PPF, намагаються увійти на український ринок. Головного болю інвесторам завдають постійна бюрократія та заплутана юридична система ...
Нещодавнє призначення проросійського Віктора Януковича прем’єр-міністром України, можливо, злякало деякі чеські компанії, яких спокушає багатий потенціал для інвестицій та розвитку українського ринку, але Моніка Гошкова, керівник київського офісу однієї з чеських юридичних фірм, каже, що місцеве бізнесове середовище, тим не менше, значно поліпшилося після Помаранчевої революції.
15 червня, коли було відкрито повноцінно функціонуючий офіс з 10-ма юристами у Києві, його керівником призначили Моніку Гошкову, чешку за національністю, яка працювала у компанії з самого її створення у 2000 році. Через три місяці після відкриття офісу Гошкова каже, що бізнес іде добре, послуги надаються в основному закордонним інвесторам, яких приваблюють населення країни у 46,7 млн. чоловік, їхня середня платня у $200 в регіонах та $400 у Києві, а також 25-відсотковий єдиний корпоративний податок.
Відомі чеські бренди, такі як енергетична фірма ČEZ або фінансова група PPF, намагаються увійти на український ринок. У серпні PPF придбала три українських фінансових заклади – ПриватІнвест, ПриватКредит та Агробанк, тоді як Škoda Auto має нині завод збирання автівок у Соломонові. Проте Гошкова зазначила, що постійна бюрократія та заплутана юридична система в Україні завдають головного болю інвесторам.
Як ідуть справи у київському офісі після його відкриття три місяці тому?
Дуже добре. Україна – це така незаймана країна. Державні інституції лише починають мати справу з усім, хоча Україна і є незалежною вже 15 років. Лише після Помаранчевої революції країна реально почала поглядати на Західну Європу.
Це може навіть не виглядати так зараз, з цим радше проросійським урядом, але я вважаю, що в Україні завжди буде щось подібне. З професійної точки зору Україна є дуже цікавою для чеського юриста, оскільки ми були у подібній ситуації кілька років тому.
Якими є значні відмінності між чеською та українською юридичними системами?
Українська юридична система потребує значного поліпшення, потребує спрощення багатьох речей, оскільки тут справді багато бюрократії – і це робить тяжким життя підприємців. Але ви можете бачити зрушення на краще кожного дня, займаючись бізнесом і зустрічаючись зі владою.
У яких галузях потребує вдосконалення українська юридична система?
Вона потребує спрощення деяких деталей заснування закордонних інвесторів, наприклад, фінансування філій іноземних компаній, яке є досі надто ускладненим. Ви маєте отримати багато печаток та паперів для деяких дуже простих речей.
Якщо компанія-засновник має фінансувати свою філію в Україні, вона повинна отримати схвалення від Національного банку України. Це не так важко, але це ще одна формальність, яку ви маєте виконати. На початку 90-х у Чеській республіці було щось подібне.
Скільки коштує відкриття фірми в Україні?
Якщо ви хочете заснувати компанію з обмеженою відповідальністю, вам потрібні певні гроші для початкового капіталу та адміністративних платежів, і якщо ви робите це у найпростіший спосіб, то, виключаючи юридичні витрати, ви можете заснувати компанію приблизно за $10 000.
Хто є ваші головні клієнти в Україні?
Зараз я не можу називати конкретні назви. Київський офіс відрізняється від чеських і словацьких, оскільки в Україні чеські та словацькі бізнеси зв’язуються з нами, будучи також іноземцями. У даний час половина наших клієнтів є чехами та словаками, а половина – з інших країн.
Ви можете навести приклади якихось чеських компаній, зацікавлених у розширенні діяльності або придбаннях на українському ринку?
Енергетичний сектор є дуже цікавим в Україні, тому що вона дуже близько від Росії. Гадаю, що банківський сектор справді потребує розвитку... Але навіть виробничі підприємства є зацікавленими в Україні, тому що тут багато простору для свіжих „польових” проектів і для переміщення виробництва, оскільки робоча сила є недорогою.
Якими є ключові сектори, які могли б представляти цікаві перспективи для чеських інвесторів?
Тут є багато секторів, які потребують розвитку, сфера послуг, наприклад. Ви можете виробляти все, що забажаєте, і тут багато простору для цього. Крім того, перевагою є самі люди, освічені і все ще недорогі. Навіть корпоративний подоходний податок розміром 25% є єдиним податком, і це приваблює інвесторів.
Які суттєві кроки має Україна робити, щоб привабити більше прямих іноземних інвестицій?
Вони повинні зробити простішу і яснішу систему інвестиційних стимулів, тому що фактично вона тут не існує. Немає спеціального закону для інвестиційних стимулів, існує система спеціальних економічних зон,.. але дуже важко її зрозуміти і мати з нею справу.
Якою є ситуація з корупцією в Україні?
Після Помаранчевої революції почалися реальні спроби покращити ситуацію, але проблема для суспільства полягає в тому, що корупція тут є надто звичною... Але якщо ви маєте бізнес певного рівня і вибудовуєте свою репутацію як людини, що не сприймає корупційної практики, то малоймовірно, що хтось підійде до вас з такими речами.
Чи відчуваєте ви себе, як представник іноземного бізнесу, вразливим на українському ринку?
Це трохи ризикованіше, ніж у Західній або Центральній Європі, тут ще є нестабільні речі. Коли я дивлюся на ситуацію з приватизацією у період колишнього президента Леоніда Кучми 1994-2005 рр, а потім після приходу лідера Помаранчевої революції Віктора Ющенка, який схотів змін і нового проведення приватизації, то це не дуже зручно для інвесторів. Якщо ви інвестуєте у якийсь проект нерухомості на певній ділянці землі, а потім приходять і кажуть вам: зараз ми змінюємо правила і ви це втратите, це може і надалі бути проблемою.
Правда в тому, що ви ніколи не можете дати відповідь, „чорно” чи „біло” в Україні. Певна річ, тут трохи ризиковано, але протягом кількох останніх років тут стало трішки стабільніше.
За матеріалами Chech Business Weeklyпідготував Микола Писарчук