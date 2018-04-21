Україна – ні чорно, ні біло

Нещодавнє призначення проросійського Віктора Януковича прем’єр-міністром України, можливо, злякало деякі чеські компанії, яких спокушає багатий потенціал для інвестицій та розвитку українського ринку, але Моніка Гошкова, керівник київського офісу однієї з чеських юридичних фірм, каже, що місцеве бізнесове середовище, тим не менше, значно поліпшилося після Помаранчевої революції.

15 червня, коли було відкрито повноцінно функціонуючий офіс з 10-ма юристами у Києві, його керівником призначили Моніку Гошкову, чешку за національністю, яка працювала у компанії з самого її створення у 2000 році. Через три місяці після відкриття офісу Гошкова каже, що бізнес іде добре, послуги надаються в основному закордонним інвесторам, яких приваблюють населення країни у 46,7 млн. чоловік, їхня середня платня у $200 в регіонах та $400 у Києві, а також 25-відсотковий єдиний корпоративний податок.

Відомі чеські бренди, такі як енергетична фірма ČEZ або фінансова група PPF, намагаються увійти на український ринок. У серпні PPF придбала три українських фінансових заклади – ПриватІнвест, ПриватКредит та Агробанк, тоді як Škoda Auto має нині завод збирання автівок у Соломонові. Проте Гошкова зазначила, що постійна бюрократія та заплутана юридична система в Україні завдають головного болю інвесторам.

Як ідуть справи у київському офісі після його відкриття три місяці тому?

Дуже добре. Україна – це така незаймана країна. Державні інституції лише починають мати справу з усім, хоча Україна і є незалежною вже 15 років. Лише після Помаранчевої революції країна реально почала поглядати на Західну Європу.

Це може навіть не виглядати так зараз, з цим радше проросійським урядом, але я вважаю, що в Україні завжди буде щось подібне. З професійної точки зору Україна є дуже цікавою для чеського юриста, оскільки ми були у подібній ситуації кілька років тому.

Якими є значні відмінності між чеською та українською юридичними системами?

Українська юридична система потребує значного поліпшення, потребує спрощення багатьох речей, оскільки тут справді багато бюрократії – і це робить тяжким життя підприємців. Але ви можете бачити зрушення на краще кожного дня, займаючись бізнесом і зустрічаючись зі владою.

У яких галузях потребує вдосконалення українська юридична система?

Вона потребує спрощення деяких деталей заснування закордонних інвесторів, наприклад, фінансування філій іноземних компаній, яке є досі надто ускладненим. Ви маєте отримати багато печаток та паперів для деяких дуже простих речей.

Якщо компанія-засновник має фінансувати свою філію в Україні, вона повинна отримати схвалення від Національного банку України. Це не так важко, але це ще одна формальність, яку ви маєте виконати. На початку 90-х у Чеській республіці було щось подібне.

Скільки коштує відкриття фірми в Україні?

Якщо ви хочете заснувати компанію з обмеженою відповідальністю, вам потрібні певні гроші для початкового капіталу та адміністративних платежів, і якщо ви робите це у найпростіший спосіб, то, виключаючи юридичні витрати, ви можете заснувати компанію приблизно за $10 000.

Хто є ваші головні клієнти в Україні?

Зараз я не можу називати конкретні назви. Київський офіс відрізняється від чеських і словацьких, оскільки в Україні чеські та словацькі бізнеси зв’язуються з нами, будучи також іноземцями. У даний час половина наших клієнтів є чехами та словаками, а половина – з інших країн.

Ви можете навести приклади якихось чеських компаній, зацікавлених у розширенні діяльності або придбаннях на українському ринку?

Енергетичний сектор є дуже цікавим в Україні, тому що вона дуже близько від Росії. Гадаю, що банківський сектор справді потребує розвитку... Але навіть виробничі підприємства є зацікавленими в Україні, тому що тут багато простору для свіжих „польових” проектів і для переміщення виробництва, оскільки робоча сила є недорогою.

Якими є ключові сектори, які могли б представляти цікаві перспективи для чеських інвесторів?

Тут є багато секторів, які потребують розвитку, сфера послуг, наприклад. Ви можете виробляти все, що забажаєте, і тут багато простору для цього. Крім того, перевагою є самі люди, освічені і все ще недорогі. Навіть корпоративний подоходний податок розміром 25% є єдиним податком, і це приваблює інвесторів.

Які суттєві кроки має Україна робити, щоб привабити більше прямих іноземних інвестицій?

Вони повинні зробити простішу і яснішу систему інвестиційних стимулів, тому що фактично вона тут не існує. Немає спеціального закону для інвестиційних стимулів, існує система спеціальних економічних зон,.. але дуже важко її зрозуміти і мати з нею справу.

Якою є ситуація з корупцією в Україні?

Після Помаранчевої революції почалися реальні спроби покращити ситуацію, але проблема для суспільства полягає в тому, що корупція тут є надто звичною... Але якщо ви маєте бізнес певного рівня і вибудовуєте свою репутацію як людини, що не сприймає корупційної практики, то малоймовірно, що хтось підійде до вас з такими речами.

Чи відчуваєте ви себе, як представник іноземного бізнесу, вразливим на українському ринку?

Це трохи ризикованіше, ніж у Західній або Центральній Європі, тут ще є нестабільні речі. Коли я дивлюся на ситуацію з приватизацією у період колишнього президента Леоніда Кучми 1994-2005 рр, а потім після приходу лідера Помаранчевої революції Віктора Ющенка, який схотів змін і нового проведення приватизації, то це не дуже зручно для інвесторів. Якщо ви інвестуєте у якийсь проект нерухомості на певній ділянці землі, а потім приходять і кажуть вам: зараз ми змінюємо правила і ви це втратите, це може і надалі бути проблемою.

Правда в тому, що ви ніколи не можете дати відповідь, „чорно” чи „біло” в Україні. Певна річ, тут трохи ризиковано, але протягом кількох останніх років тут стало трішки стабільніше.

За матеріалами Chech Business Weeklyпідготував Микола Писарчук