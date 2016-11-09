Київ запропонував бойовикам компроміс щодо звільнення українських заручників - Геращенко

Українська сторона у Мінську запропонувала бойовикам компромісні пропозиції щодо звільнення українських заручників із окупованих територій Донбасу. Про це на своїй сторінці у Facebook написала перший заступник голови Верховної Ради, представник України в гуманітарній робочій підгрупі Тристоронньої контактної групи із врегулювання ситуації на Донбасі Ірина Геращенко .

Крім того, Геращенко повідомила, що Київ вимагає від ОРДЛО надати конкретну інформацію про українських полонених.

«На гуманітарній підгрупі українська сторона закликала ОРДЛО надати коректну інформацію про утримуваних, і ми зробили конкретні, компромісні пропозиції задля звільнення заручників. Пройшлися по певним конкретним випадкам незаконних утримань, висловили занепокоєння, що останніми тижнями значно збільшилась кількість випадків незаконних затримань на окупованих територіях. Привели всі відомі нам випадки таких незаконних затримань», - написала вона.

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Геращенко також повідомила, що координатор ОБСЄ Тоні Фріш «розповів гуманітарній підгрупі (сьогодні там працювали також В.Медведчук і експерти СБУ Ю.Тандит і Ю.Кочанов) деталі своїх відвідин окупованих територій і тюрем, де утримують наших заручників».

Вона зазначає, що Фріш зміг передати бранцям листи від рідних і проінспектував умови утримання.

«Це була перша за півтора роки можливість побачити хлопців, ми дуже довго цього добивалися... Але, звичайно, наша ключова мета - не відвідини, а звільнення» - зазначила Геращенко.

Вона додала, що українська сторона підтримує ініціативи ОБСЄ і Міжнародного комітету Червоного Хреста, які найближчим часом долучаться до проекту відбудови моста поблизу Станиці Луганської.

«Це дуже важливо для цивільного населення. І ми сприятимемо якнайшвидшій реконструкції моста», - написала вона.

Також Геращенко зазначила, що Україна наполягає на відкритті КПВВ "Золоте" і закликає ОБСЄ та Росію сприяти тому, щоб «ОРЛО відмовилася від всіх надуманих приводів, під якими блокує відкриття КПВВ».

«Ми наполягаємо, що цей пункт має працювати вже зараз, що розвантажить роботу інших пунктів», - наголосила Геращенко.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Мінську проходить засідання Тристоронньої контактної групи.

Вчора, 8 листопада, у Мінську відбулося засідання робочої підгрупи з гуманітарних питань Тристоронньої контактної групи. Учасники засідання обговорювали питання, що стосуються внутрішньо переміщених осіб і роботи контрольних пунктів в'їзду-виїзду.

Як повідомляв УНІАН, 2 листопада голова СБУ Василь Грицак заявив, що на Донбасі 494 українці вважаються зниклими безвісти, 110 осіб бойовики утримують у полоні.

Того ж дня він повідомив, що Україна готова віддавати трьох бойовиків за одного українського заручника на Донбасі, щоб тільки повернути українців додому.