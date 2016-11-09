В Мінську почалось засідання Тристоронньої контактної групи

У Мінську почалося засідання Тристоронньої контактної групи із врегулюванню ситуації на Донбасі.

Про це у Facebook повідомила прес-секретар екс-президента України, представника України в контактній групі Леоніда Кучми Дарка Оліфер.

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«У Мінську почалося засідання Тристоронньої контактної групи», - написала Оліфер.

Нагадаємо, у Мінську перший заступник голови Верховної Ради, представник України в гуманітарній робочій підгрупі Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі Ірина Геращенко обговорить можливості повернення незаконно ув’язненого у Росії українського журналіста Романа Сущенка в Україну. Про це повідомив адвокат Сущенка Марк Фейгін.

Зокрема чиновниця обговорить можливості обміну Сущенка. Читайте також У Москві адвокат Марк Фейгін провів одиночний пікет біля ФСБ в підтримку Сущенка

"Ірина Геращенко у Мінську говоритиме і про можливості обміну журналіста Романа Сущенка", - повідомив Фейгін.

Раніше, представник України в підгрупі з безпеки Тристоронньої контактної групи Євген Марчук заявляв, що необхідно ставити питання про невиконання Росією базових угод "Мінська".

"Який сенс працювати над новими угодами, коли попередні, ще більш важливі, російською стороною не тільки не виконуються, а грубо порушуються. Те ж саме повною мірою стосується і першого документу Мінських домовленостей "Протоколу...". Переконайтесь самі. Тобто сьогодні потрібно гостро ставити питання не про виконання, а по суті про невиконання Росією базових Мінських домовленостей", - наголосив він.