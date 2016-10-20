Порошенко: Україна наполягає на звільненні заручників в форматі "всіх на всіх"

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив президент України Петро Порошенко на прес-конференції за результатами переговорів лідерів країн «нормандської четвірки» сьогодні в Берліні.

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«Була підтримана українська пропозиція про безперешкодний доступ Міжнародного комітету Червоного Хреста до всіх незаконно утримуваних (заручників на Донбасі – УНІАН) і я думаю, що це покращить гуманітарні умови, в яких утримуються заручники на окупованій території і сподіваюся, що будуть підстави поставити це питання і по затриманим на території РФ», - зазначив президент.

«Буде окрема заява, що ми наполягаємо на негайному звільненні всіх заручників в форматі «всіх на всіх» і я впевнений в тому, що це нарешті має надати черговий поштовх, тому що цей процес за бездіяльності російської сторони був зупинений на дуже тривалий час», - заявив він.

Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко під час переговорів лідерів країн "нормандської четвірки" у Берліні за участі канцлера Німеччини Ангели Меркель, президентів Франції Франсуа Олланда та Росії Володимира Путіна наголосив, що РФ має допустити до затриманого у Москві українського журналіста Романа Сущенка адвокатів, консула і представників Міжнародного комітету Червоного Хреста.