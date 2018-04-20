Іспит на чесність депутати складають завтра

На завтрашній сесії Київради вирішуватиметься питання землі. Сотні земельних ділянок можуть піти новим господарям «на шару», без проведення аукціонів і конкурсів. Напередодні доленосної сесії журналісти УНІАН зустрілися з членом київської фракції БЮТ, заступником КМДА Олександром Притикою

Олександре Яковичу, Ви свого часу обіцяли УНІАН розповідати про всі кроки київської виконавчої влади, і педантично рахувати кожен шматочок м`яса, який «недодають тигрові». А нині виявилось, що член команди БЮТ сам у виконавчій владі і стає там чи не другою особою. Як це сталося?

Леонід Михайлович зустрічався з нашою фракцією і запропонував дати кандидатуру на посаду заступника з ЖКГ. Він дуже переконливо говорив, що полегшення життя рядового киянина і підвищення якості житлово-комунальних послуг для нього є пріоритетом. Фракція БЮТ йшла на вибори з аналогічними гаслами, фракція запропонувала на цю посаду мене, і я погодився. Ми домовилися з Леонідом Михайловичем, що я впродовж певного часу вивчаю наявні питання і рухаюся далі. Я вже достатньо повно розумію проблематику тієї роботи, якою я зайнявся. Вона виявилася набагато складнішою, ніж я чекав. Але проте я готовий працювати.

ЖКГ - це не комісії власності, землі й архітектура, яка в ділових виданнях називається «прибутковими» або впливовими. Це важка щоденна робота, єдиною подякою за яку буде (або не буде) пошана киян.

Що найскладніше у вашій новій роботі?

У Київській адміністрації не збудована ефективна система управління. Нечітко визначені функціональні обов`язки. За моєю проблематикою я перетинаюся ще мінімум з двома заступниками. Ми займаємося одними самими питаннями, що не покращує роботу. Бо тільки-но в підлеглого з`являється більше одного начальника, у нього виникає люфт можливостей і таке інше. До того ж, кожен керівник - це окремий стиль управління, окремий метод роботи з людьми. І не може бути так, щоб однією ділянкою займалося кілька людей. Тоді виходить хаос.

Друге питання стосується колегіальності рішень. Ті колегії, які проводяться по п`ятницях, це свого роду - партгоспактиви. На них виносяться далеко не найважливіші питання і обговорюються вони колом осіб, які зовсім не повинні це обговорювати. За великим рахунком, Київська адміністрація повинна прийняти форму роботи Кабінету Міністрів, коли майнові кадрові питання вирішуються колегіально у складі заступників і причетних до цього питання осіб.

Має бути десять-п`ятнадцять, ну двадцять чиновників, максимум, але не сто п`ятдесят. У колі ста п`ятдесяти людей вирішити питання або підготувати його для вирішення майже неможливо. Неправильно, коли розподілені функції, але при цьому не делеговані повноваження. Неправильно коли питання кадрів вирішує один із заступників. Отже він, навмисно чи мимоволі, стає особою, панівною по відношенню до інших заступників. Це зауваження професійного характеру. Необхідна чітка працююча система управління, взаємодії, як по горизонталі, так і по вертикалі.

Є ще група питань морально-етичного характеру. Є моменти, які мені, як депутатові і як людині, важливі. Я хочу чітко визначити, в команді яких людей я працюю: тих, які прийшли будувати, творити або заробляти гроші? Питання землі і власності є лакмусовим папірцем будь-якої влади. Випробування власністю і землею - чи не найважче випробування. І це розглядатиметься завтра на сесії.

Черновецкий сказав, що жодна ділянка не піде без конкурсу...

Там виявилося все складнішим. Депутатами минулого скликання було ухвалено рішення про те, що всі заявки на відведення земель після 1 вересня 2005 року розглядатися не будуть. Що таке заявки? Раніше була створена ціла процедура відведення земель по клопотаннях зацікавлених осіб. Це система абсолютно непрозора, коли будь-який громадянин міста Києва міг, побачивши вільну ділянку землі, написати заявку і одержати землю на будівництво чогось.

На практиці такі ділянки землі безкоштовно одержували або люди, що мають достатній фінансовий ресурс для того, щоб роздати гроші, або люди, що перебувають при владі. Місто при цьому недоотримувало десятки мільйонів гривень. З 1 вересня ми зупинили цей процес. Але при цьому ухвалили рішення, що подальші ділянки надаватимуться на підставі конкурсів і аукціонів. Правильне рішення. Але при цьому залишилося, за деякими даними, 250, за деякими – 1000 таких клопотань, які були написані до 1 вересня і залишилися нерозглянутими. Отут і видно хитку грань. Якщо особа, яка зверталася з клопотанням, пройшла всі процедури і до неї немає зауважень, то Київрада не може так просто взяти і відмовити у виділенні землі. Вона може відмовити тільки на підставі чогось. А ось якщо є порушення, то Київрада може відмовити прохачеві, а може не відмовити. Наприклад, земельна ділянка, відведена під будівництво, не відповідає існуючому земельному планові. Можна відмовити, а можна внести зміни до Генплану і відвести. Ще приклад: на місці запитаної ділянки є паркова зона. Можна відмовити, а можна внести зміни до меж парка або зеленої зони. Так от, залежно від того, як проголосують депутати, можна буде судити про чистоту помислів. Вони повинні голосувати позитивно тільки з безперечних питань, по яких відмовити не можна. А там, де відмовити можна, то треба відмовляти, і землі виставляти на аукціон. Тому що ті навантаження, які міський бюджет зазнаватиме наступного року і надалі, вони безпрецедентні. І це пов`язане і з підвищенням тарифів, і з загальним станом мереж, і з загальним станом житлового господарства, дорожніх розв`язок тощо. І лише від депутата залежить, чи буде розгляд земельних питань бенкетом під час чуми, і вони спробують відірвати для себе чи своїх цю саму землю, або все-таки візьме гору державний підхід і землі залишатимуться для аукціону. Доживемо до завтра – подивимося.

Записала Лана Самохвалова