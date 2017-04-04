Порошенко про заборону Самойловій на в'їзд до України: Росії була потрібна не участь в Євробаченні, а провокація

Президент України Петро Порошенко, коментуючи заборону на в'їзд в країну російській співачці Юлії Самойловій, яку РФ вирішила відправити на пісенний конкурс "Євробачення" до Києва, заявив, що Росія свідомо йшла на провокацію.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко повідомив на спільній прес-конференції з президентом Латвії Раймондсом Вейонісом сьогодні у Ризі.

"Україна абсолютно чітко і послідовно стоїть на позиціях щодо невизнання незаконної анексії Криму, відвідування Криму Україна допускає лише через адміністративний кордон з Херсонською областю, інший спосіб є порушенням законодавства України, яке тягне за собою санкції. Це абсолютно чітко відомо російській стороні і вимоги єдині для всіх", - заявив він.

"Російська сторона знала про це, і свідомо прийняла рішення, розраховуючи на провокацію. Українська влада не пішла на цю провокацію, вона діє послідовно по відношенню до всіх, хто порушує українське законодавство, тому відповідні органи не надали дозволу на перетин українського кордону (Самойловій – УНІАН)", - додав президент.

Читайте такожРосія може взяти участь у Євробаченні-2017 - Кириленко (відео)

За його словами, було запропоновано декілька варіантів вирішення цих питань. "Як відомо, Росії не була потрібна участь на Євробаченні, їй була потрібна провокація", - заявив Порошенко.

"Завдяки діям української влади цієї провокації вдалося уникнути", - додав він.

Як повідомляв УНІАН, 22 березня СБУ заборонила в’їзд на територію України Самойловій терміном на три роки. За словами керівника Управління взаємодії зі ЗМІ та громадськістю СБУ Олени Гітлянської, "рішення прийняте на підставі отриманих даних про порушення нею законодавства України".

Самойлова у червні 2015 року брала участь у гала-концерті "Світ спорту і добра" в окупованому Росією Криму.

Генеральний директор Європейської мовної спілки (EBU) Інгрід Делтенре погрожувала Україні санкціями через заборону Самойловій брати участь у цьогорічному Євробаченні в Києві. 23 лютого 2017 року Делтенре подала у відставку з посади директора Європейської мовної спілки, і фактично її повноваження приняться влітку, одразу після Євробачення.

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман запевняє, що Міністерство закордонних справ відреагує на заяви Делтенре.