Олександр Мельник на місці вбивства (фото)

Нещодавній скандал із затриманням депутата кримського парламенту від блоку "За Януковича!" Олександра Мельника та його несподівано швидким звільненням здавався завершеним. Якби не заява МВС про плани здобувати додаткові докази та інформація про те, що Мельник виїхав до Росії, що де-факто і є непрямим доказом провини підозрюваного.

Мельник став відомим на всю Україну не лише завдяки вдалому «піару» зі сторони міністра МВС Луценка, але й завдяки тому, що після історії з його останнім арештом стала з’являтися в багатьох яскравих деталях його біографія. Зокрема, про кримського депутата, котрий має багатий кримінальний досвід, розповіли автори ще не презентованої книжки «Кримський гамбіт», виданої головою фонду «Антикорупція» Борисом Пенчуком – колишнім донецьким бізнесменом, відомим по справі проти Бориса Колесникова.

Як відомо, Мельнику інкримінують організацію вбивства кримських бізнесменів, керівництво бандитським угрупованням «Сейлем» і ще з півдесятка злочинів, про які МВС не дуже розповсюджувалося.

Ідеться про буремні 90-ті, коли кримінал, зокрема кримський, мав широке поле для діяльності. Всередині минулого десятиліття “Сейлем” (від назви фірми, якою керував один з авторитетів), маючи у своїх рядах більш як тисячу бойовиків і знищивши кілька конкуруючих угруповань, першим на півострові почав легалізуватися. Його члени активно змінювали спортивні костюми на модні піджаки – ішли в депутати й радники депутатів, стали засновниками благодійних фондів та різних союзів. Щоправда, мафіозна війна на цьому на закінчилась. Тепер розстрілювали новоспечених політиків, причому членів “конкуруючої” Християнсько-ліберальної партії Криму розстрілювали доти, поки її керівництво не оголосило про саморозпуск.

“Сейлем” відчув помсту. Наприкінці жовтня 1996 року в машині були розстріляні “сейлемівські” депутати Сергій Мішак та Олександр Вишняков. Останній залишився живим після вибуху в його офісі 1995 року, але не втік від куль, випущених з двох АК.

У той же день, на місці розстрілу, як видно на фото оперативної зйомки, наданих фондом “Антикорупція”, з’явився й Олександр Мельник. Джерела з Криму впевнено твердять: це подвійне вбивство було здійснене “конкурентами”, і Мельнику розстріляні люди не були байдужі. Тому він, незважаючи на достатній досвід спілкування з міліцією (хоча здебільшого дрібницях), приїхав з “братками” на місце вбивства, коли там уже працювали міліцейські експерти.

З фото також зрозуміло, що навіть після скасування судимостей Мельника з нього не зводили очей. На відео видно, як пригнічений Мельник роздавав вказівки й відправляв своїх людей на завдання.

Ось коротка кримінальна біографія Олександра Мельника (із книжки Олени Кочкіної «Крымский Гамбит»):

Мельник Олександр Йосипович

Дата народження: 12.04.1971

20.09.1999 р. – арештований ГУ МВС України в АРК Крим (за ст.144 чч. 2, 3 Кримінального кодексу України (вимагання)

30.11.2000 р. – звільнений під підписку про невиїзд постановою Сімферопольського районного суду

03.04.2002 р. – визначенням судової палати з кримінальних справ Апеляційного суду АРК вважати засудженим за ст.286 ч.1 КК (Редакція 2001 р.) (порушення правил дорожнього руху) на 2 роки позбавлення волі

1998–1999 рр. – Олександр Мельник у розшуку за “підозрою у скоєнні важких злочинів”, конкретизувати які міліція тоді не стала.

Судимість скасовано. Інформації про судимості немає.

Цілком можливо, що ця біографія поповниться більш яскравими фактами. Якщо, звісно, не спрацює давній жарт, що характеризує таку тенденцію: українська міліція має звичку розшукувати злочинців після того, як вони тікають за кордон. Оскільки суду над кримським героєм ще не було й називати його злочинцем рано, Мельник мав чудову можливість сховатися в гостинній для українських злочинців Росії. Принаймні до часу, поки не піде у відставку Юрій Луценко.

Андрій Кравченя