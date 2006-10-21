Президент відкрив Міжнародний кінофестиваль «Молодість»

Президент України Віктор ЮЩЕНКО взяв участь у відкритті XXXVI Київського Міжнародного фестивалю «Молодість», урочиста церемонія якого відбулася в столичному палаці «Україна».

Як повідомляє Офіційне інтернет-представництво Президента, В.ЮЩЕНКО у своєму вітальному слові наголосив на характерній рисі фестивалю – відображати найактуальніші тенденції світового кіно. «З кожним роком фестиваль утверджується в європейському кінопросторі», – сказав Президент.

Він подякував організаторам фестивалю, зокрема його генеральному директорові Андрію ХАЛПАХЧІ, за відданість своїй справі.

Глава держави вручив вдові Ірині СКОБЦЕВІЙ та Федору БОНДАРЧУКУ (представникам кінодинастії Сергія Бондарчука) приз кінофестивалю за внесок у світове мистецтво – статуетку «Скіфський олень­».

В.ЮЩЕНКО поспілкувався також з іншими почесними гістьми фестивалю – головою журі Джоном ІРВІНИМ та режисером Вадимом ПЕРЕЛЬМАНОМ.

Цього року фільмом-відкриттям «Молодості» став міжнародний кінопроект «Люблю Париж».

Кінофорум проводиться під патронатом Президента.

Як повідомляв УНІАН, на цьогорічному кінофестивалі “Молодість”, який триватиме з 21 по 29 жовтня, в конкурсній програмі візьмуть участь 5 українських фільмів, серед яких один буде змагатися в категорії повнометражних ігрових стрічок.

До складу головного журі конкурсу входять 7 кіномитців.