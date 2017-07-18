В Одесі скасували виставу російської актриси Нонни Гришаєвої

В Одесі скасували спектакль російської актриси Нонни Гришаєвої після вимоги ВО «Свобода» заборонити її в'їзд до України через порушення порядку перетину державного кордону України при в'їзді до анексованого Криму. Як передає кореспондент УНІАН, про скасування вистави «Варшавська мелодія» повідомила адміністрація Театру юного глядача ім. Юрія Олеші, де мав відбутися спектакль.

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В останньому Гришаєва виконує головну жіночу роль, актриса також є продюсером постановки. «У зв'язку зі складними (незрозумілими?!) обставинами, що склалися, ми змушені скасувати спектакль «Варшавська мелодія», - сказано в заяві адміністрації, розміщеній на сайті театру.

Вистава про кохання молодого москвича і юної полячки, історія починається в післявоєнній Москві в грудні 1946 р.

Як повідомляв УНІАН, раніше Одеська міська організація ВО «Свобода» поставила вимогу заборонити в'їзд до України Гришаєвої. У політсилі стверджували, що Гришаєва порушувала порядок перетину державного кордону України, заїхавши на територію окупованого Криму з території РФ.

Виставу «Варшавська мелодія», в якій Гришаєва виконує головну роль, було заплановано на 21 липня.

Довідка УНІАН. З вересня 2012 року в одеському Театрі юного глядача йде спектакль «Варшавська мелодія», головну роль (Гелі) в якому виконує Гришаєва. Вона ж виступила продюсером цієї постановки. Гришаєва народилася в Одесі 21 липня 1971 року.