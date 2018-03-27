Житомирщина святкує своє 80-річчя

Лейтмотивом свята стали слова славетного земляка Івана Огієнка: «Немає в людини нічого милішого над свою рідну землю. Де хто народився, де провів свої дитячі роки, до тієї землі прив'язується він усією душею на ціле життя».

Починаючи з 14 години для гостей відкрили квіткову фотозону з мальв, адже саме цю квітку організатори обрали символом свята Дня області, оскільки, за давніми віруваннями, у цій квітці поселяються духи предків та оберігають нас... До театру почали підходити керівники влади, житомиряни та делегації з різних районів Житомирщини. Рівно о 15 годині у залі театру зазвучали позивні і на театральній сцені розпочався пролог, підготовлений акторами музично-драматичного театру. Режисером святкового дійства став Петро Авраменко.

У Житомирському академічному українському музично-драматичному театрі ім. І. Кочерги у заходах взяли участь депутати обласної та міських рад. Також тут були представники громадських організацій області, делегації від кожного району та міста, а також кращі мистецькі колективи Житомирщини .Серед почесних гостей, які долучилися до святкування, були екс-губернатори Житомирщини Антон Малиновський, Юрій Забела, Микола Рудченко.

... Ведучі запрошують на сцену представників влади. Під час недовгої, на відміну від попередніх ювілейний святкувань, офіційної частини, учасників свята привітали голова Житомирської облдержадміністрації Ігор Гундич та голова обласної ради Володимир Ширма. Відкриваючи зібрання Гундич наголосив, що Житомирщина є батьківщиною славетних людей та славиться своїми досягненнями та здобутками.

«Приємно вітати всіх представників Житомирської області у цій залі. Дуже приємно вітати також наших земляків, які в силу обставин покинули, але завжди, кожного дня, вболівають за область та радіють перемогам області. Сьогодні ми зібралися великою єдиною родиною, аби відсвяткувати ювілей, області сьогодні 80», - підкреслив, зокрема, голова облдержадміністрації. У свою чергу голова Житомирської обласної ради Володимир Ширма зачитав привітання від Голови Верховної Ради України Андрія Парубія.

Після виступу керівників влади учасники зібрання переглянули фільм про Житомирську область, яка за площею займає 5-те місце серед усіх регіонів нашої країни ( 29 тис. 832 кв. км). Це більше за площею таких, наприклад, країн, як Вірменія, Ізраїль та Іран. У фільмі наведено факти та відомості, які свідчать про особливості регіону.

Так, у фільмі розповідається, що Житомирська обласна філармонія ім. Святослава Ріхтера – найстаріший театр України. Словечансько- Овруцький кряж – унікальне місце, якому майже півмільярда років. Малинська фабрика виробляє банкнотний папір для всього континенту. Подібних підприємств лише 50 у світі. Історико-культурний комплекс «Замок Радомисль» (м. Радомишль) – єдиний в Європі Музей української домашньої ікони.

Окрім цього, йдеться у фільмі, на Житомирщині знаходиться геологічний заказник «Кам'яне село» – одне з неймовірних чудес України, створених для неї самою природою. Величезні кам'яні брили розташувалися на території 15 гектарів. У Коростені є унікальний музейний комплекс «Скеля», розташований в підземеллях колишнього командного пункту Коростенського укріпрайону. Селище Червоне Андрушівського району стало переможцем конкуру «неймовірні села України-2017». Саме тут розташований відомий будинок Терещенків. Житомир був третім містом України, в якому з’явився трамвай. Спочатку він був грузовим, та за десятки років цей вид транспорту став на стільки популярним, що у Житомирі діяло 5 трамвайних маршрутів. Цей перелік можна продовжити.

Далі по черзі на сцені вручали нагороди представникам районів області. Вони отримували спеціальну кришталеву статуетку, у вигляді мальви, грамоту та квіти, загалом під час свята нагородили представників 23-х районів Житомирщини. Коли ведучі запрошували по черзі представників районів, на великому екрані висвічувалася графічна заставка кожного району.

На карті Житомирської області виділявся той район, про який говорилося. Також було зображено динамічні фото кожного району. Коли ж виступали артисти – на екрані висвічували заставки, схожі до сюжету кожного номеру. На сцені театру виступили : заслужена артистка України Ірина Шинкарук, житомирська хорова капела «Орея», Яніна та Олександр Яремчуки, артисти Бердичівського цирку, актори Житомирського драмтеатру, клуб спортивного танцю «Естет» ( керівник Олександр Висоцький). Також виступили : «Капрічіо» з Баранівки , “Бовсунівські бабусі”з Лугинського району, Житомирський академічний ансамбль танцю “ Сонечко” та Етно-гурт «TaRuta».

Нагадаємо, Житомирська область розташована на півночі України. На півночі вона межує з Гомельською областю Білорусі, на сході - з Київською, на півдні з Вінницькою, на заході - з Хмельниччиною та Рівненщиною. Адміністративним центром є Житомир. Створена область 22 вересня 1937року із західних районів Київської області. До складу області входять 23 райони, 5 міст обласного значення та 7 міст — районного, є 43 селища міського типу та 1 тис. 619 сільських населених пунктів. Область розташована у двох природно-кліматичних зонах, північна її частина — у зоні Полісся, а південна — у межах лісостепу.

Зоя Юхимчук