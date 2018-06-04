На Житомирщині реформуватимуть інтернати за допомогою авторки "Гаррі Поттера"

Інтернатна система у Житомирській області, порівняно з іншими регіонами, знаходиться на досить непоганому рівні. Майже 2,5 тис. дітей, або 1,8 % від загальної кількості виховуються у 17 інтернатних закладах регіону. Однак, влада області визнає, що система інтернатів вже своє віджила, оскільки не дає дитині ані належного виховання, ані навчання. Через це голова Житомирської облдержадміністрації Ігор Гундич після ретельного вивчення проблеми, погодився на те, щоб Житомирська область першою в Україні взялася за реалізацію пілотного проекту з реформування інтернатів. Якщо реалізувати його вдасться, то вже до 2025-го року в області побільшає діток, які виховуватимуться не в інтернатах, а в родинах або у закладах, наближених до сімейних форм виховання.

Про початок реалізації цього проекту повідомили у Житомирі 31 жовтня у Житомирському інституті медсестринства міністр соціальної політики Андрій Рева, голова Житомирської облдержадміністрації Ігор Гундич, Уповноважений Президента України з прав дитини Микола Кулеба, та керівник напрямів Деінституціалізації і Децентралізації проекту EDGE (Канада) Арсеній Положій. До цього проекту долучиться і благодійна фундація всесвітньо відомої письменниці Джоан Роулінг Lumos. Про існуючий у Європі досвід реалізації таких проектв розповідала голова Фундації Lumos в Європі (Великобританія) Ірина Маланчук. Результатом цієї зустрічі стало підписання Меморандуму про співпрацю між Уповноваженим Президента України з прав дитини, Житомирською облдержадміністрацією та Фундацєю Lumos. Остання консультуватиме громади Житомирщини у реалізації проектів підтримки кризових сімей.

Що ж передбачає даний проект? Мова йде передусім про те, щоб зменшити кількість випадків, коли батьки відмовляються від дітей., про пошук дитині-сироті прийомних батьків, про відкриття будинків сімейного типу. За словами міністра соціальної політики Андрія Реви , державні кошти мають виділятися передусім на підтримку родин, що опинилися у скрутному становищі, на створення альтернативних інтернатам закладів для соціальної адаптації дітей.

Перші кроки у цьому напрямку вже зроблено. Так вже у цьому навчальному році в інтернатах Житомирщини в рамках реформування системи у десять підготовчих та перших класів не набрали дітей, оскільки діти цьогоріч розпочали навчання у школах з інклюзією.

В результаті у 2017/2018 навчальному році кількість перших та підготовчих класів зменшилась у сімох інтернатних закладах Житомирщини. Не відкрились підготовчі та перші класи у таких школах-інтернатах, як Бердичівській, Новоград-Волинській загальноосвітні школи-інтернати, Довбиська, Коростишівська, Кмитівська, Вишевицька, а також у Житомирській №1 спеціальній школі-інтернаті. І, як результат, у цьому навчальному році в інтернатах області стало менше на 154 вихованцяч ( у порівнянні з минулим роком) і зараз у таких закладах навчається 2 тис. 486 дітей.Водночас діти з особливими освітніми потребами тепер навчаються у школах з інклюзивною освітою, яких уцьому році на Житомирщині збільшилось до 171 загальноосвітніх закладів. Інклюзивним навчанням охоплено 323 дитини, що на 34 учнів більше, ніж було у минулому навчальному році.

Що це дасть? Мова йде про тенденцію до зменшення кількості дітей, які виховуватимуться у інтернатах, та водночас про збільшення інклюзивних класів у школах, де можуть навчатись діти зі спеціальними освітніми потребами.

«До 2025 року всі діти Житомирщини мають бути в умовах, наближених до родини. Впевнений, що ця реформа на Житомирщині – одна з тих, яка стане успішною та ефективною», – розповів УНІАН голова Житомирської облдержадміністрації Ігор Гудич.

На Житомирщині щороку на фінансування інтернатних установ виділяється близько 200 млн грн, а в інтернатних закладах виховується близько 2,5 тис дітей. Тобто, на одну дитину- вихованця інтернату - щороку виділяється з обласного бюджету десятки тисяч гривень.

“Якщо ми дамо ці кошти чи прийомній сім’ї, чи батькам, які потрапили в складні життєві умови або у дитячі будинки сімейного типу, я думаю, та дитина буде мати кращі умови. Краще ці кошти спрямовувати не на заклад, а на дітей, які перебуватимуть у родинах і відчуватимуть підтримку і ці колосальні суми. Тоді ці діти будуть краще виховані та більш соціалізовані до життя. Таким чином, кошти підуть не на персонал, утримання приміщень, а конкретно на дітей”,- наголошує голова ОДА Ігор Гундич.

Отже, йдеться не про швидке проведення реформи, а про процеси тривалі, поступові, які роками готуватимуть суспільство до правильного вирішення проблеми сирітства та неблагополучних родин.

92% вихованців інтернатів в Україні мають батьків

Офіційні дані свідчать про те, що ще 15 років тому зі 100 тисяч вихованців інтернатів 40% складали діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування.

Тепер же таких дітей — лише 8%, а решта мають батьків. “Кількість дітей-сиріт скорочується, а кількість дітей, які знаходяться в інтернатах, залишається незмінною. Тобто, ця система провокує соціальне сирітство”, - зазначає міністр соціальної політики Андрій Рева . За його даними, потрібно законодавчо врегулювати положення, згідно яких зарплату соціальних працівників платитимуть матерям, які виховують дітей, хворих на дитячий церебральний параліч. Це має стимулювати батьків виховувати таких діток не в інтернатах, а в родині. Не останню роль тут має відіграти і система , що діє за принципом “гроші ходять за дитиною”, коли державою батькам виплачуються кошти за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях.

Реформа, про яку йдеться, передбачає зміну вектору виховання дитини, коли її виховує не інтернат, а громада.

На думку експертів, значну кількість дітей сьогодні можна повернути з інтернатів у родини, але для цього у територіальних громадах мають бути певні служби і фахівці. Йдеться про створення таких механізмів, коли, скажімо, керівник місцевої територіальної громади буде зацікавлений у тому, щоб не відправляти дитину в інтернат, а знайти їй прийомних батьків.

Під час реформування експерти проаналізують існуючу мережу закладів інституційного догляду за дітьми, оцінять, як забезпечуються права дітей у кожному районі області, сформують та навчать регіональні команди по впровадженню реформи, розроблять навчальні програми для підготовки та перепідготовки фахівців, які працюють з дітьми- інвалідами, також буде залучено певні інвестиції.

Створити нові умови у суспільстві

Голова Фундації Lumos в Європі (Великобританія) Ірина Маланчук ділиться вже набутим досвідом. Так, за її словами, у Болгарії та Молдові за підтримки Lumos систему інтернатних закладів майже повністю було замінено на послуги для дітей та сімей, які надаються на рівні громад. Маланчук зауважує, що сьогодні Україна знаходиться на іншому рівні розвитку, ніж Молдова перебувала в 2006 році.

“Коли ми почали реформи в Республіці Молдова, у нас був інший рівень розвитку, у той же час за ці роки, якщо порівнювати 2006 рік в Україні та у Молдові, то кількість дітей в Україні залишилася на тому ж рівні - 100 тис. було тоді і 100 тис. сьогодні в цих інтернатних установах. В той же час у Молдові їх кількість зменшилося з 12 тис. до менш ніж 2 тисяч”, - каже вона.

Отже, до 2025 року інтернатних закладів на Житомирщині не повинно бути. Мають бути інші заклади родинного типу, прийомні сім’ї заклади з умовами, максимально наближеними до сімейних форм виховання.

Та й в Україні загалом , відповідно до Національної стратегії, вже у 2026-му році дітей в інституціях має бути менше 0,5%. А ті діти, хто з різних причин все ж залишиться в інтернатах, а не в сім'ях, житимуть у невеликих установах і умовах, максимально наближених до сімейних - до 15 осіб в одному закладі. Також у кожній громаді з'являться доступні та якісні послуги для родин з дітьми.

Щоб фахівці, які безпосередньо впроваджуватимуть цю реформу, вивчили європейський досвід, у Житомирі з 31 жовтня по 2 листопада проходив спеціальний семінар-тренінг «Впровадження Національної стратегії реформування системи інституційного догляду та виховання дітей на 2017-2026 роки у Житомирській області». Семінар провели для директорів інтернатних закладів та дитячих будинків-інтернатів, керівників центрів соціально-психологічної реабілітації дітей, представників служб у справах дітей райдержадміністрацій та міських рад, а також об'єднаних територіальних громад області.

УНІАН запитав у учасниці цього семінару Галини Корінної, яка вже не один десяток років працює у сфері соціального захисту, і в тому числі- і на керівних посадах, якою є її думка з приводу запропонованої реформи.

“Якщо стосовно дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, тут є про що говорити і ця реформа може бути досить реальною, то щодо реформування інтернатних закладів для дітей з особливими потребами , ви розумієте, для хворих діток, то тут до цих процесів слід ставитися дуже виважено. Так, зокрема, мій багаторічний досвід ( Корінна тривалий час керувала управлінням соцзахисту ОДА- УНІАН) свідчить про те, що у таких інтернатних закладах дітям надають таку кваліфіковану медичну допомогу, яку вони не отримують у прийомних сім'ях”, - зазначила Галина Віталіївна.

З огляду на це наведу приклад, згідно якого ще одним кроком у напрямку реформування інтернатів стало збільшення дітей, які навчаються у спеціальних закладах без проживання. Так, у Житомирській області вже є успішні приклади реформування інтернатних закладів. У Житомирському будинку дитини 90 дітей віком від народження до 3-х років отримують спеціальну медичну допомогу, проживаючи водночас у родинах. Реформуючи цей заклад, його перетворили із інтернату на центр допомоги дітям, для них працює 4 лікаря-педіатра, невролог, психіатр, отоларинголог, ортопед, фізіотерапевт та рефлексотерапевт.

Зоя Юхимчук