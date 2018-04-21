Лілія Пустовіт: У наших еліт слабкий смак, особливо у жінок

Лілія Пустовіт, провідний український дизайнер, відповіла на запитання УНІАН

Лілія, видається, що поняття “українські дизайнери” і “українська мода” стали частиною життя українського бомонда, але чи знають українських дизайнерів представники світових будинків моди, от кутюр?

Не думаю, що представники українського дизайну такі вже відомі за кордоном. Оскільки ніяких адекватних піар-акций за кордоном не проводилося жодним з дизайнерів останні 5 років (я маю на увазі перш за все участь в одній з fashion week (Лондон, Париж, Мілан, Нью-Йорк). Нашу марку знають завдяки продажам у магазинах, участі у виставках і шоу-румах. Відповідно, знання дуже фрагментарні. Також важливими є особисті контакти дизайнерів з представниками західної преси (наприклад, Journal du Textiles, Paris;) або безпосередньо з дизайнерами, які працюють у модних будинках Європи, у мене ці контакти збереглися з часів роботи в Парижі і завдяки протекції Девіда Фоулі (Великобританія) і Марії Тер-Маркарян (Росія).

Як Ви взагалі оцінюєте український ринок авторського дизайну? Вважаю його занадто авторським. Імена дизайнерів відомі країні, а хто носить їх одяг і де вона продається - відомо десяткам людей. Індустрія як така відсутня.

Чи можна порівнювати українську і російську моду, «просунутість» на ринках Росії і України?

«Просунутість» української і російської моди приблизно рівна. Виняток становить Москва, де більше магазинів, що продають одяг вітчизняного дизайну, відповідно - більше покупців.

Як продаються Ваші речі в Москві й Петербурзі? Пробачте, але в торішніх відгуках росіян про Вашу колекцію я прочитала, що у вас «аж надто простий крій, кричущо нехитрі форми, відверте повторення пройденого». Сказали, що Ваша колекція була б доброю для «Наф-нафа» й «Бенетона». Я, зізнатися, подумала, що росіяни таким чином «помстилися» Вам за те, що наша перша леді, з чуток, вибрала своїм дизайнером Вас, а не Юдашкіна.

Речі чудово продаються в Москві, особливо в мережі BOSCO DI CILIEGI, набагато краще, ніж в українських магазинах. Відгуки преси мене не дуже хвилюють - ні російські, ні українські. Преса здебільшого взагалі не знайома з модними тенденціями, у багатьох її представників просто низький рівень загальної культури, хоча не хочу всіх ображати, є й дуже грамотні хлопці.

Ваш одяг продають у Швейцарії й Італії. А хто її там купує? На який клас розрахований Ваш одяг, що продається на Заході?

У всьому світі дизайнерський одяг розрахований на представників вище середнього класу, наші покупці не виняток, зазвичай, це люди, так чи інакше пов`язані з творчістю, хоча є й жінки, які просто виховують, це їх головна робота.

Як Ви оцінюєте останній показ українських сезонів моди? Вважаю, що остання Українська ФешнWeek - черговий важливий крок до розвитку індустрії в цілому, хоча все одно цей бізнес в Україні розвивається недостатньо швидко.

Скажіть, Ваші клієнти просто купують речі у Вашому магазині чи замовляють? Чи потрібно Вам знати характер замовника, щоб створити щось для нього?

Клієнти безпосередньо в магазинах купують, а особисті клієнти, з якими ми зустрічаємося в студії, зазвичай, щось замовляють окремо, але коло їх дуже обмежене. Справді, характер замовника впливає на замовлення, так само, що не кожен клієнт стає постійним клієнтом. Це питання спільності інтересів і смаків клієнта і дизайнера.

Ви могли б розповісти про якісь цікаві роботи для своїх зіркових клієнтів (на жаль, це завжди цікавить читачів)? Що цікавого Ви зробили, наприклад, для Маші Єфросініної, Віталіни і Катерини Михайлівни Ющенко, Руслани? Як Ви вигадуєте ділові костюми? Чи можна придумати взагалі щось принципово нове в діловому костюмі?

Багато робимо для Ротару, Віталіни Ющенко - тому що багато спільного на грунті уваги і любові до народного костюма, етнічних елементів. З клієнтами цікаво працювати - із спільних ідей народжуються образи для колекції, на які я сама б не зважилася або не додумалася б до цього, зокрема колекції Poustovit Weekend безпосередньо пов`язані з конкретними клієнтами. Ділові костюми цікаві необхідністю бездоганного крою. З гордістю можу сказати, що наш крій - кращий в Україні, і взагалі я дуже пишаюся своєю командою, це не тільки найбільші професіонали, а й дуже глибокі, творчі люди.

Як Ви оцінюєте смак наших бізнес- і політичних еліт? Чи потрібно над цим працювати? У наших еліт дуже слабкий смак, особливо у багатьох жіночих її представників. Але це - віддзеркалення ситуації в цілому в країні. Гроші вже є, а смак виховується поколіннями. На жаль, роки перебудови і бандитських авторитетів наклали відбиток на всю мораль і соціальний бік життя.

Відомо, що Ви зайнялися дитячою модою. Вже маєте клієнтів?

Дитячою модою зайнялася, коли з`явилися хрещеники (у мене двоє дівчат) і діти у клієнтів. Дуже подобається, плануємо розвинути лінію в майбутньому.

Ви спочатку добираєте тканину, а потім створюєте фасон чи робите фасон на дешевій тканині, а потім переносите на дорогу?

Для складних вечірніх суконь і при розробці нової колекції, зазвичай, спочатку робимо макети, а потім кроїмо з основної тканини. Спочатку важлива ідея, потім добирається тканина, хоча тканина іноді диктує форму або примушує внести зміни до ідеї.

Вам подобається, як одягаються в Києві?

Мені подобається, як одягається молодь в Києві, і одиниці із старшого покоління.

Маша Міщенко Фото УНІАН і сайту Лілії Пустовіт