Прощання зі школою: купання у фонтані і шампанське з горла (фоторепортаж)

Купання у фонтанах на Майдані Незалежності - традиційна "фішка" випускників столиці у день Останнього дзвоника. І хоч погода ніколи не буває перепоною, сьогоднішнє сонце виявилося дуже доречним.

В Україні 385 тисяч випускників попрощалися сьогодні зі школою: хто зі слізьми, а хто і з полегшенням. І одні, і другі заливали емоції спиртним.

Після цього, як водиться, захотілося закурити:

А зранку все було "чинно-благородно". Лінійка, квіти, перша вчителька, розчулені батьки. А декотрим честь виявив сам Президент. Віктор Ющенко завітав на святкову лінійку до Українського гуманітарного ліцею Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

"Я дивлюся на вас як на великого партнера завтрашнього дня України", – сказав Президент.

Ющенко побажав випускникам усіляких гараздів і «щасливої долі у нашій державі».

Уряд теж покладає великі надії на випускників. Про це у вітальному слові сказала прем`єр: "Я переконана, що Вам, випускникам, не забракне сміливості та наполегливості, коли Ви крокуватимете до обраної мети, зможете взяти на себе відповідальність за власну долю та долю України". Сама Тимошенко до школи не пішла - кажуть, захворіла (навіть засідання РНБО через це відмінили).

Дарина Терещенко

Фото Андрія Скакодуба, УНІАН