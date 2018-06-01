Чого варті реляції про виконання бюджетних показників у травні?

Початок чергового місяця - і Державне казначейство та Державна податкова адміністрація бадьоро звітують про виконання плану мобілізації коштів до державного бюджету.

Так за даними Казначейства за січень - травень 2009 року до загального та спеціального фондів державного бюджету надійшло79 201,0 млн.грн. (з урахуванням відшкодування ПДВ та без урахування власних надходжень бюджетних установ), або 104,6 відсотка планових показників січня – травня 2009 року.

У травні 2009 року до загального та спеціального фондів державного бюджету мобілізовано 17 153,2 млн. грн., або 106,8 відсотка планових показників.

У травні 2009 року до загального фонду державного бюджету мобілізовано 13 743,0 млн.грн. (із урахуванням відшкодування ПДВ), або 100,1 відсотка від плану. До спеціального фонду у травні 2009 року мобілізовано 3 410,2 млн.грн. (без урахування власних надходжень бюджетних установ), або 146,1 відсотка від плану.

У січні-травні 2009 року органами Державного казначейства відшкодовано з бюджету 12 028,9 млн. грн. податку на додану вартість, або 100,0 відсотків планових показників, у тому числі у травні відшкодовано 2 172,2 млн. грн., або 99,8 відсотка планового показника травня 2009 року.

В той же день оприлюднила інформацію про свої досягненняокремо і ДПА України.

За оперативними даними Департаменту економічного аналізу ДПА України, у січні – травні 2009 року податківці виконали завдання Мінфіну на 102,3 відсотка: до Загального фонду бюджету фактично сплачено 39,4 млрд. грн. платежів, додатково бюджет отримав 868,7 млн. гривень.

Порівняно з відповідним періодом минулого року збільшились надходження з акцизного збору із вироблених та ввезених в Україну товарів на 1 515,3 млн. грн. (+ 51,0 відсотка),

збору податку на додану вартість з вироблених в Україні товарів – 224,0 млн. грн. (+ 1,2 відсотка),

частини прибутку, що вилучається до бюджету – 46,8 млн. грн. (+ 14,3 відсотка) (тобто 100% минулого року – це 327,3 млн. грн., у свою чергу означає, що у цьому році ці надходження склали – 374,1 млн. грн. – автор),

платежів за користування надрами – 45,2 млн. грн. (+ 10,4 відсотка) (тобто 100% минулого року – це 434,6 млн. грн., у свою чергу це означає, що у цьому році ці надходження склали – 479,8 млн. грн.),

збору за спеціальне водокористування – 33,6 млн. грн. (+ 12,9 відсотка) (тобто 100% минулого року – це 260,5 млн. грн., у свою чергу означає, що у цьому році ці надходження склали – 294,1 млн. грн.).

На розрахункові рахунки платників податків у січні – травні поточного року відшкодовано 12 млрд. грн. ПДВ (тобто в обсязі, визначеному бюджетним розписом).

У травні до загального фонду державного бюджету сплачено 10,4 млрд. гривень. Бюджетний розпис Міністерства фінансів виконано на 100,7 відсотка, додатково одержано 73,8 млн. гривень.

Незважаючи на те, що уряд начебто звітує про виконання планових бюджетних показників мобілізації коштів, з’ясувати, як і за рахунок яких джерел це робиться, неможливо. Із повідомлень шановних державних інституцій можна спробувати у тому числі за допомогою деяких розрахунків витягнути лише деяку інформацію для аналізу та коментарів.

Спочатку хочу звернути увагу на те, що і Казначейство і ДПАУ цілеспрямовано уникають деталізації інформації про головні джерела мобілізації коштів у травні. Так, повідомляється про такі «важливі» складові наповнення бюджету, як частина прибутку державних підприємств, що вилучається до бюджету, або про «не менш вирішальну» роль у наповнюваності державної скарбниці платежів за користування надрами та збору за спеціальне водокористування, в той же час відповіді на те, скільки зібрано ПДВ, податку на прибуток та зроблено урядом додаткових запозичень на внутрішньому та зовнішніх фінансових ринках, знайти неможливо. Не має інформації і про те, скільки мобілізували у травні до державного бюджету митники. Про витрати з державного бюджету взагалі нічого невідомо. Нам лише радісно повідомляють про вчасну виплату пенсій, але державний бюджет - це не каса з виплати зарплат бюджетникам, пенсій та інших соціальних платежів, це ще і інструмент інвестиційної політики уряду, забезпечення обороноздатності нашої держави тощо. Що ж робиться з іншими витратами, стало таємницею не тільки для громадян України, економічних експертів та аналітиків, але і для Президента України та народних депутатів. Більш абсурдної ситуації з інформацією про виконання доходної та витратної частин державного бюджету країна ще не знала за всі часи незалежності.

Що ж можна зрозуміти з наявних повідомлень офіційних державних інституцій?

По-перше, очевидним є те, що у квітні поточного року до загального та спеціального фондів державного бюджету мобілізовано 20952,8 млн. грн. без урахуванням відшкодування ПДВ, а у травні на 1627,4 млн. грн. менше – 19325,4 млн. грн.

По-друге, ПДВ з вироблених в Україні товарів за п’ять місяці 2009 року зібрано у розмірі 18890,7 млн. грн. при плані на рік 50 066,0 млн. грн., тобто за 5 місяців річний план виконано на 37,7% .

По-третє, відшкодування ПДВ у січні склало – 2 341,6 млн. грн., у лютому – 2 218,2 млн. грн., у березні – 2 514,6 млн. грн., у квітні - 2 782 млн. грн., а у травні найменший розмір відшкодувань – 2 172,2 млн. грн. При цьому річний план відшкодування складає 36 518,5 млн. грн., тобто за 5 місяців річний план відшкодувань виконано лише на 32,9 %.

По-четверте, надходження з акцизного збору із вироблених та ввезених в Україну товарів у цьому році склали – 4486,5 млн. грн. при запланованих на рік 19 064, 93 млн. грн. , тобто за 5 місяців річний план виконано лише на 23,5%.

По-п’яте, за даними ДПАУ у травні порівняно з квітнем досить суттєво зросла мобілізація коштів до державного бюджету податківцями. Так до загального фонду державного бюджету сплачено 10,4 млрд. гривень, в той час як у квітні спрямовано лише 6,8 млрд. грн. Таке суттєве збільшення надходжень можливе або за рахунок того, що дані за травень відображають мобілізацію коштів до держбюджету без урахування відшкодування ПДВ (ця цифра нерозшифрована самими податківцями –автор), в той час як інформація за квітень враховує факт відшкодування. Ще одним логічним обґрунтуванням такого зростання зібраних коштів податківцями може бути те, що у другій половині травня наступає час сплати підприємствами податку на прибуток за перший квартал. Якщо це так, то в червні розмір коштів, мобілізованих ДПА України, буде суттєво нижчим.

Борис Кушнірук