Чи справді МВФ виділить Україні більше грошей?

Тимошенко зробила кілька заяв, пославшись на МВФ. Аби перевірити відповідність запевнень прем’єр-міністра, відвідаємо офіційний сайт МВФ... Про що свідчать першоджерела...

Отже, чергова приємна новина від Юлії Володимирівни: «МВФ готовий збільшити наступні транші для України», – заявила прем’єр, відкриваючи засідання уряду 10 червня. За її словами, МВФ переглянув основні показники розвитку економіки і дійшов висновку, що “зростання економіки України почнеться вже з другої половини 2009 року”.

“Тому міжнародні фінансові організації вирішили, що потрібно здійснювати суттєву фінансову підтримку і зробити так, щоб економічне оздоровлення стало незворотним”, – сказала Тимошенко.

“Саме тому офіційна інформація від МВФ свідчить про те, що вони готові збільшувати для України валютні транші”, – підкреслила вона.

Також пані Тимошенко зазначила, що внаслідок першого перегляду програми співпраці України та МВФ було ухвалено рішення про виділення в червні-липні траншів у сумі 3,2 млрд. дол., у листопаді поточного року – 3,8 млрд. дол.

Штабісти «однієї політичної сили» уже розродилися коментарями на кшталт: «Отже, в МВФ вірять, що Україна зможе розрахуватися, і вбачають перспективи нашого розвитку».

На відміну від статистики вітчизняного виробництва, яка зачинена від громадськості чавунною лядою, статистика кредиторів України перебуває у відкритому доступі. Аби перевірити відповідність запевнень прем’єр-міністра України, відвідаємо офіційний сайт МВФ.

1. Чи справді дали більше грошей?

Спочатку спробуємо пересвідчитися, чи таки ухвалив МВФ рішення про збільшення фінансування України. Скористаємося двома посиланням.

Первинний текст програми України та Фонду від 31 жовтня 2008 року знайдете тут. Графік траншів – на 11-й сторінці документа.

Уточнений текст програми, змінений у процесі підготовки до її першого перегляду 8 травня 2009 року можна знайти тут. Він був оприлюднений на сайті МВФ 2 червня. Відкоригований графік траншів можна знайти на сторінці 52.

(*Початково обсяг програми оцінювався в 16,4 млрд. доларів, що відповідає 11 млрд. СПЗ – спеціальних прав запозичень, умовної валюти МВФ. Зміна крос-курсів валют, що становлять корзину, на основі якої розраховуються СПЗ, визначає обсяг кредиту в обсязі 16,9 млрд. США станом на червень 2009 року – один долар становить 0,65 СПЗ).

Переформатування траншів і перенесення дати першого перегляду програми з лютого на травень, серед іншого, було зумовлене тим, що взимку між Фондом та Україною пробігла чорна кішка у вигляді 86-ї статті Держбюджету на 2009 рік, яка закріпачувала Нацбанк, вимагаючи від нього мовчки викуповувати всі казначейські облігації, емітовані урядом.

До речі, формальне вилучення цієї статті, яка значною мірою унеможливила перегляд програми в лютому, насправді нічого не змінило – Нацбанк покірно рефінансує банки (переважно державні) під нові й нові облігації, лише час від часу відмовляючись це робити – як у випадку з облігаціями Державної іпотечної установи. з огляду на їх неліквідність.

Чи можна стверджувати, спираючись на офіційні публічні документи, що МВФ збільшив фінансування України?

Жодним чином. Як обсяг програми в цілому, так і її квота на 2009 рік залишаються незмінними – 16,9 та 10 млрд. доларів відповідно. Юлія Володимирівна, втім, старанно добирає слова, говорячи не про збільшення загального обсягу, а лише про збільшення «валютних траншів». Для непосвяченої публіки, яка особливо не перейматиметься деталями, це все одно. На меті у прем’єра, очевидно – послати у вечірні теленовини месидж про те, що МВФ начебто збільшує фінансування. Насправді ж має місце технічне переформатування обсягу траншів, аби компенсувати лютневий перегляд, що не відбувся.

2. Чи справді МВФ пророкує зростання вже у другій половині 2009 року?

Знову ж таки оперуватимемо виключно мовою офіційних документів, що перебувають у відкритому доступі.

Минулорічної осені початковий макроекономічний прогноз щодо України передбачав тривідсоткове падіння реального ВВП (сторінка 11). Узимку офіційна преса (“Урядовий кур’єр” від 5 лютого) цитує прем’єра: «У цьогорічних прогнозах ВВП Україна запланувала 0,4 відсотка його зростання, у той час як МВФ пропонував поставити рецесію на мінус %. Уряд не погодився з такими прогнозами...»

І ось, за словами прем’єра, МВФ переглянув основні показники розвитку економіки й дійшов висновку, що “зростання економіки України почнеться вже з другої половини 2009 року”. МВФ при цьому, зверніть увагу, мовчить.

Чи підтверджується сказане Тимошенко офіційними документами – тим же звітом МВФ про перегляд програми від 8 травня? На жаль (для України), там зовсім інші цифри – уже не три відсотки, не п’ять, а всі вісім (сторінка 27). Тобто з часу початку програми МВФ послідовно погіршував макроекономічний прогноз для України, в той час як уряд вперто тримається свого фентезі в 0,4% зростання.

Штабісти-дописувачі БЮТ завважать, що йдеться про економічне зростання в другому півріччі.

Якщо хтось передбачає економічне зростання в другому півріччі, то попросимо його чи її зробити хоча б на підставі офіційної статистики, яка – у випадку ВВП – буде оприлюднена в кращому разі наприкінці червня. Ось Рахункова порахувала (даруйте за тавтологію), що ВВП впав у першому кварталі на 21%. То що, падіння ВВП за підсумками першого півріччя на 17%, трьох кварталів – на 15% і за підсумками року – відсотків на 12 і буде «економічним зростанням»? Чи гальмуванням падіння?

3. Чи справді МВФ ухвалив рішення про виділення наступних траншів?

Як стверджує прем’єр, «внаслідок першого перегляду програми співпраці України та МВФ було ухвалено рішення про виділення в червні-липні траншів у сумі 3,2 млрд. дол., у листопаді поточного року – 3,8 млрд. дол. Однак графік траншів та рішення про їх виділення – це не тотожні рішення. Між цими коштами та українською владою лежить ще чимало перепон, і чи не найголовніша – це популізм, градус якого зашкалюватиме в міру наближення президентських виборів.

Вінстон Черчілль стверджував, що в часи війни правду має оберігати караул брехні. В Україні в часи кризи на її сторожі стоїть підрозділ недомовок і недостатистики.

Станіслав Голубенко