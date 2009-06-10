Тимошенко прогнозує зміцнення гривні

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО прогнозує зміцнення курсу гривні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона повідомила сьогодні на засіданні Кабінету Міністрів України.

За її словами, зміцненню гривні сприятиме рішення Міжнародного валютного фонду (МВФ) про збільшення суми траншів фінансової допомоги, яка виділяється Україні.

Ю.ТИМОШЕНКО зазначила, що внаслідок першого перегляду програми співпраці України та МВФ було ухвалено рішення про виділення в червні-липні траншів у сумі 3,2 млрд. дол., у листопаді поточного року – 3,8 млрд. дол. (згідно з першим варіантом укладеної угоди, Україна мала отримати в серпні 1,1 млрд. дол., у листопаді - 3 млрд. дол. – УНІАН).

За словами прем`єра, частину виділених МВФ коштів буде зараховано до міжнародних валютних резервів Національного банку України, що, власне, і стане головним чинником зміцнення гривні.

Крім того, Ю.ТИМОШЕНКО відзначила позитивну динаміку за підсумками травня поточного року показника рівня інфляції в країні. Зокрема, вона сказала, що за травень Вінницька область продемонструвала дефляцію. У регіоні спостерігалося зниження цін і на основні види продуктів харчування, і на інші товари.

Як повідомляв УНІАН, в Україні в травні інфляція становила 0,5%, з початку року – 7,4%.

У січні-травні інфляція становила 18,2% порівняно з аналогічним періодом минулого року, у травні ц.р. до травня 2008 р. – 14,7%.

Довідка УНІАН. Міжнародний валютний фонд у листопаді 2008 року схвалив для України дворічну програму на загальну суму 16,4 млрд. дол. і надав перший транш кредиту в 4,5 млрд. дол.

8 травня ц.р. Рада директорів МВФ схвалила надання Україні другого траншу кредиту за програмою stand-by в сумі 2,8 млрд. дол., які надійшли в Україну 12 травня.