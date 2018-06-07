Звіт Нацбанку свідчить: «верстат» запущений

Офіційна статистика Національного банку про результати операцій з облігаціями внутрішньої державної позики (ОВДП), станом на кінець червня, виявилася дуже цікавою і багато в чому дозволила відповісти на ряд питань, які виникли у зв`язку з останніми подіями на фінансовому ринку України.

Згідно з офіційною інформацією, за період з 22 по 30 червня ц.р. НБУ викупив у комерційних банків ОВДП на суму майже 4,7 млрд. грн., тим самим фактично провів приховану емісію. Якщо аналізувати залишки коштів на коррахунках комерційних банків і динаміку операцій з ОВДП на вторинному ринку, то можна припустити, що основний викуп ОВДП регулятором був проведений 24 червня. Цього дня, за інформацією НБУ, була укладена угода з продажу ОВДП на суму 4 млрд. грн. Об`єктом операції були довгострокові ОВДП. Ці облігації були продані за одним договором за номінальною вартістю. Таким чином, прибутковість ОВДП на момент операції становила 10% річних до погашення.

Ймовірно, продавцем ОВДП міг виступити один з державних банків, або ж який-небудь банк, який поповнив свій портфель на аукціонах Нацбанку довгостроковими ОВДП.

Поява на ринку більш як 4 млрд. грн вільних грошей не могла не вплинути на ситуацію. Не виключено, що девальвацію гривні наприкінці минулого місяця викликала саме ця емісія. Якщо ще 22 червня долар на міжбанківському ринку продавався за курсом 7,62 грн, то вже 30 червня його можна було купити за ціною не менше 7,72 грн. На валютному ринку почав прогресувати підвищений попит на «зелений». Просто тривав етап вилучення з ринку надлишку вільних гривневих ресурсів за рахунок підвищення валютного курсу. Частину «зайвого» обсягу національної валюти вдалося таки «виманити», але при цьому вкотре відбулася девальвація гривні.

На жаль, гривня дедалі частіше стає заручницею антикризової фінансової політики. Але окрім скупівлі долара, кошти пішли на виплату податків і плавно перетекли до держбюджету. На 1 липня залишки на коррахунках комерційних банків фактично скоротилися порівняно з 30 червня майже на 2 млрд. грн.

Попри всю спірність такої політики, НБУ явно не може відмовитися від викупу ОВДП, хоча це - прямий шлях до емісії. Протягом поточного року НБУ вже кілька разів вдавався до цієї практики. Наприкінці квітня НБУ викупив ОВДП на суму більше 5 млрд. грн, в березні – понад 7 млрд. грн. Щоправда, в лютому сума викупу облігацій склала лише 2,6 млрд. грн. У січні і травні регулятор ОВДП не купував. Таким чином, з початку року Нацбанк викупив облігації внутрішньої держпозики на суму майже 20 млрд. грн. За весь 2008 рік розмір таких операцій був трохи більший за 8,5 млрд. грн. З урахуванням поточного обсягу грошової бази частка викупу ОВДП становить близько 11%. На таку суму фактично НБУ «підтримав» банківську систему, щоб профінансувати поточні потреби економіки України.

В умовах кризи, практика викупу ОВДП набуває системного характеру і, схоже, до кінця року Нацбанк ще неодноразово вдаватиметься до цього методу поповнення фінансового ринку України. Як це позначиться на інфляції, а найголовніше на девальвації гривні, багато в чому залежатиме від обсягу викупу облігацій внутрішньої держпозики.

Георгій Кононов, президент КФ «Рінако-прогрес» (для УНІАН)