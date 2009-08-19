Роздрібна торгівля цього літа сягне дна падіння

Літо 2009 року стане «дном падіння» для роздрібної торгівлі в Україні, вважає економіст компанії Astrum Investment Management Олексій БЛІНОВ.

На його думку, «до кінця цього року темпи падіння повинні дещо пом’якшати, проте споживчий ринок повернеться на шлях динамічного розвитку лише наприкінці 2010 року».

Як відзначив економіст, у липні було зафіксовано доволі високі темпи зростання – на 7,8%. Проте він не вважає, що такі темпи зростання в місячному вираженні є стійкими, оскільки в липні традиційно спостерігається сезонний сплеск роздрібних продаж. Але все таки ця цифра є першою ознакою поліпшення ситуації в даній галузі, вважає О.БЛІНОВ.

Як повідомляв УНІАН, обсяг роздрібного товарообігу підприємств України, які здійснюють діяльність у сфері роздрібної торгівлі і ресторанного господарства, в січні-липні 2009 року зменшився на 20,4%, порівняно з аналогічним періодом 2008 року, – до 123 млрд. 815,3 млн. грн.

Падіння обсягів роздрібного товарообігу за підсумками січня-липня ц.р., порівняно з аналогічним періодом 2008 року, зафіксовано в усіх областях України. При цьому найбільше зниження відмічене в Хмельницькій – на 25,2% - до 2 млрд. 347,1 млн. грн., Дніпропетровській, – на 25,9% - до 10 млрд. 812,1 млн. грн., Волинській, – на 24% - до 2 млрд. 078,9 млн. грн. і Донецькій областях – на 26,1% - до 10 млрд. 810,3 млн. грн.