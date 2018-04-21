О.Шевчук: Юля завищує ціну Укртелекому - якщо дадуть менше $10 млрд., це оголосять дерибаном
В кращому разі сюди прийде російсько-українська компанія шахраїв. Ющенко – не великий експерт, але, може, Балога і Яценюк встигли розібратися. Ахметов не купить, Янукович не продасть. Інтерв`ю
В кращому разі сюди прийде російсько-українська компанія шахраїв. Ющенко – не великий експерт, але, може, Балога і Яценюк встигли розібратися. Ахметов не купить, Янукович не продасть. Члени НКРЗ проявили свинство і хамство...Олег Шевчук, колишній голова Держкомзв`язку, у минулому – комерційний директор Укртелекому, директор Інституту інформаційного суспільства відповів на питання УНІАН.
Я ВТОМИВСЯ ВІД ТУПОСТІ ТИХ, КТО ЗАКЛИКАЄ ДІЛИТИ УКРТЕЛЕКОМ Олег Борисович, ухвалено політичне рішення щодо продажу Укртелекому. Як оцінюєте його Ви, людина, яка стояла біля витоків створення Укртелекому і ініціювала її першу приватизаційну підготовку?
Олег Борисович, ухвалено політичне рішення щодо продажу Укртелекому. Як оцінюєте його Ви, людина, яка стояла біля витоків створення Укртелекому і ініціювала її першу приватизаційну підготовку?Я дійсно займався питаннями приватизації компанії в 1996 році, коли був замом генерального директора з маркетинга Укртелекому. Власне, Укртелекому тоді не було, було підприємство «Укрелектросвязь», з окремими обласними підприємствами. Ми тоді три роки витратили на те, щоб створити єдине держпідприємство «Укртелеком», потім провести його корпоратизацію. І незалежно від того, відбулася або не відбулася в той момент приватизація, була зроблена велика і корисна робота. Укртелеком одержав сучасну форму господарювання. Він став відкритим акціонерним товариством, яке вільніше регулюється. З погляду бізнесу, Укртелеком став нормальною компанією. Він почав конкурувати в тарифах, в послугах і так далі. Але кращий час приватизації телекомунікаційних компаній був з кінця 1996-го по 1999 рік. Тоді на них був високий попит, дуже вдало продавалися східноєвропейські оператори. Це було модно, за компанії платили ціну, неадекватну їхнім доходам, прибутковості і балансам. Росіяни тоді встигли приватизовувати свої обласні компанії, і їх ринок розвивається набагато динамічніше за наш.
Але давайте пригадаємо, як тоді мінялася світова кон`юнктура. Відбулася криза доткомів. (Дотком – компанія, чия бізнес-модель цілком грунтується на роботі в рамках мережі Інтернет. Крах доткомів – падіння акцій Інтернет-компаній – відбувся в 1998–2000 роках. – Авт.) Неприємності чекали і на національних операторів. З`явився мобільний зв`язок третього покоління, і національні телекомунікаційні компанії в своїх країнах заплатили мільярди доларів за право придбання ліцензії. В результаті виявилося, що виробники не готові створювати устаткування для цієї послуги, а користувачі поки не готові нею користуватися.
Все це привело до того, що ера успішної приватизації закінчилася. Коли я ратував за приватизацію нашого Телекома? У 1998 – 2000 роках. Але через згадані кризи компанії, на які ми розраховували, – «Дойче-телеком», «Франас-телеком», голландська KPM, «Телеком Італії», – вийшли з числа наших потенційних покупців. Адже я спілкувався з першими особами цих структур, їздив, агітував, зустрічався. Ці компанії витратили мільярди доларів на скупку національних операторів в Чехії, Польщі. І це були успішні для національних економік приклади приватизації. Я вважаю, що моя позиція тоді була логічною, і я зробив все, щоби приватизація відбулася. Вона не відбулася по політичних мотивах. І відповідно, коли кон`юнктура на неї пройшла, то я перестав про неї говорити. В принципі, і сьогодні я відмовляюся про неї говорити, тому що я втомився від цієї тупості. Люди ділять, самі не знаючи що, нічого не розуміючи в цьому. Але я знову заговорив про це, тому що відчуваю потенційну загрозу компанії, в якій працює 120 тисяч чоловік, а більш ніж тисячу з них я знаю особисто. І щиро переживаю за цей процес. Я вважаю, що сьогодні приватизація не потрібна.
В КРАЩОМУ РАЗІ СЮДИ ПРИЙДЕ РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКА КОМПАНІЯ ШАХРАЇВ Чому?
Чому?Тому що на Укртелеком немає ніякого попиту в світі. У нас в країні немає регулювання частот. Те, що комісія (Національна комісія з питань регулювання зв`язку. – Авт.) творить з ліцензіями, незрівняно не тільки з незалежними європейськими аналогами регулювання зв`язку, але навіть з гіршим з міністерств або держкомітетів. Навіть при Довгом (Станіслав Довгий – один з колишніх керівників державного органу зв`язку і інформатизації. – Авт.) ліцензії роздавали чесніше, не кажучи вже про талановитіших міністрів, до яких би хотілося віднести і себе. Немає прозорого середовища, та просто немає кон`юнктури і тому ніхто сюди в принципі з серйозних гравців прийти не може. У всіх величезна внутрішня конкуренція національних операторів і внутрішніх молодих компаній, які активно виходять на ринки, тому що там дуже ліберальне конкурентне середовище. Я геть закриваю питання про те, що сюди може прийти серйозний світовий оператор, який в стратегічному пулі «підтягне» брендового фінансового інвестора. Цього, я даю сто відсотків, не буде. В кращому разі – російсько-українська компанія шахраїв може домовитися з яким-небудь брендом за – в лапках – «франчайзинг» і платити за те, що ті матимуть право користуватися брендом і типу включать в консорціум. Але це все мильні бульбашки: насправді за цим нічого стояти не буде.
Вітчизняних крупних інвесторів це теж не дуже цікавить, та і можливостей у них на це немає. Вже не кажучи про те, що незрозуміло, навіщо це країні. У мене створюється думка, що хтось вирішив подерибанити основні фонди і землі, які сьогодні під Укртелекомом.
ЮЩЕНКО – НЕ ВЕЛИКИЙ ЕКСПЕРТ, АЛЕ, МОЖЕ, БАЛОГА І ЯЦЕНЮК ВСТИГЛИ РОЗІБРАТИСЯ І РАДЯТЬ ПРЕЗИДЕНТОВІ Віктор Ющенко сказав, що якщо не продамо компанію сьогодні, то через два роки продавати буде нічого.
Віктор Ющенко сказав, що якщо не продамо компанію сьогодні, то через два роки продавати буде нічого.Мені складно опонувати Президентові, адже я не знаю, хто його радник в питаннях телекомунікації. Сам Віктор Андрійович – не великий експерт в цих питаннях. У нього, пробачте, немає бази для опонування мені в цій сфері. Можливо, Балога і Яценюк встигли розібратися в цих питаннях. Загалом, я не знаю, чому Президент так вважає.
Скільки коштує Укртелеком сьогодні?
Є тільки одна цифра – його балансова вартість, яка була виведена в процесі корпоратизації, порахувався статутний фонд і була проведена підписка. Це єдина базова цифра. Все інше – блеф. Як можна оцінити Укртелеком, якщо кон`юнктура міняється щодня? Деякі проміжні оцінки були, але вони були вельми локальні і робилися під якісь завдання. Тобто цифри – три-четыре-пять мільярдів – це все нісенітниця.
Юлія Тимошенко дала більше всіх – десять мільярдів...Юля – молодець. Спеціально планку завищує, щоб ті, хто хоче поцупити, розуміли, що вона стежитиме і все те, що менше десяти, – буде оголошено дерибаном. Її теж можна зрозуміти. До речі, Юля як прем`єр реально Телекомом займалася. Вона намагалася затверджувати фінансові плани підприємств, тому що хотіла одержувати п`ятдесят відсотків відрахувань від прибутку. І Укртелеком успішно платив, при цьому повністю скоротивши виплати на свій розвиток. Це було успішно для держави, але не дуже успішно для себе – в конкуренції з Київстаром і UMC. Укртелеом не має майбутнього, якщо він не увійде у найближчі рік-півтора в оперовані частоти, в серйозний бізнес.
У нього є доступ до абонентів, ліцензія, достатньо тямуща технологічна команда менеджерів. У них повинні бути ресурси для закупівель устаткування. Завдання Укртелекому: вийти і побудувати мережу третього покоління, запустити фрагменти наступного року. Це – єдине, що може реально підняти вартість Укртелекому, – більше нічого.
Тобто Ви згодні з міністром транспорту Миколою Рудьковськім і головою ФГИ Валентиною Семенюк, що продавати підприємство не можна?Я не бачив їх оцінок.
Вони говорять, що потрібно «підвищувати його капіталізацію». Ви не знаєте, як підвищується «капіталізація» таких компаній?Стандартні методи грошових оцінок тут, у випадку з Укртелекомом, не працюють. Тут може працювати тільки його технологічний бізнес. Він має бути конкурентоздатним в частотному бізнесі. Київстар і UMC покращують прибутковість, і цього року вони зароблять більше грошей, чим Укртелеком з Утелом. Адже це не жарти.
Дайте їм доступ до нових частотних стандартів і час, щоб вони побудували і запустили цю послугу. Вони зробили повну цифровізацію первинних мереж – це близько трьохсот тисяч кілометрів волокнистих ліній зв`язку, поклали мультиплексерні схеми.
Повторюся: приватизація може пройти тільки заради дерибана. Охочі захочуть «викачати» з нього доходи кудись. Тому що якщо ти – власник невеликого українського оператора трохи вище середнього і при цьому керуєш національним оператором, то перекачати звідти доходи можна елементарно. І потім є інші супутні приватизації «блага»: сотні тисяч гектарів відведеної землі під старими приміщеннями, під радіолінійними станціями. І на сьогоднішній день прихильники Укртелекому хочуть прийняти участь в дерибані основних фондів, ресурсів і відкачуванням доходів. Ті, хто піклуються про країну і про компанію, повинні допомогти Укртелекому максимально швидко встати на ноги.
АХМЕТОВ НЕ КУПИТЬ, ЯНУКОВИЧ НЕ ПРОДАСТЬ І все-таки, якщо припустити, що політичне рішення про приватизацію ухвалене?
І все-таки, якщо припустити, що політичне рішення про приватизацію ухвалене?Подумаєш, ці рішення вже можна нанизувати на шампур, як шашлик. Ну, прийняли ще одне. Перший закон про приватизацію я готував. І що? Пільгову підписку товариш Довгий провів, і на цьому закінчилося.
Просто смішно це обговорювати. Нічого тут не буде. Грошей не виручити. Пенсійну проблему не вирішити, і шахти це не допоможе проінвестувати. Жодних пакетів, жодних стратегічних інвесторів не буде.
А донецькі не хочуть купити Укртелеком?Я спілкувався з людьми, які в СКМ (компанія Ахметова. – Авт.) займаються зв`язком... А навіщо? У них є Оптіма, Фарлеп, є акція у Лайфі. Будь-якому гравцеві при владі легше, дешевше і ефективніше, як би елегантніше виразитися, «приватизувати» посаду генерального директора.
Не донецький це підхід купувати Укретелеком, якщо говорити про Ахметова. Не донецький підхід продавати його, якщо говорити про Януковича-прем`єра. Вони дуже системні, тому Янукович не хоче такого продажу. Є сценарій, за яким можна змінити менеджмент, затвердити нове правління. Можна знайти директора, який вміє дерибанити землі, основні фонди, а потім довго його шукати в Росії і Ізраїлі. Є такі «антикризові» менеджери.
А все-таки якщо його приватизовуватимуть, як це краще робити?
Не можна. Не можна цього робити. Потрібно обійтися напівзаходом, пограти пакетом за допомогою світових фінансових інструментів, якими-небудь бондами, айдіари випустити і так далі. Є багато фінансово-інвестиційних банків, які із задоволенням покрутять будь-який пакет акцій компанії з тим, щоб спробувати зрозуміти капіталізацію Укртелекому.
Я і раніше підтримував продаж на біржі якогось пакету, який покаже реальну вартість компанії. Є багато прозорих фінансових інструментів із залученням портфельних інвесторів, які покажуть потім в перерахунку на одну акцію реальну вартість компанії. Це можливо зробити для розуміння, але це тільки сходинка до реальної приватизації.
ЧЛЕНИ НКРС ПРОЯВИЛИ СВИНСТВО І ХАМСТВО У вересні Ви звинуватили п`ятьох членів НКРЗ в корупції, в розбазарюванні радіочастотного ресурсу. Чи мало Ваше звинувачення якесь продовження?
У вересні Ви звинуватили п`ятьох членів НКРЗ в корупції, в розбазарюванні радіочастотного ресурсу. Чи мало Ваше звинувачення якесь продовження?Я чекав, що ці люди подадуть до суду. Хотів, чи знаєте, походити, посудитися з ними. А вони, як таргани, в щілині позалазили. Але, на щастя, на це відреагували силові структури. Адже я не просто в пресі виступив. Я зробив офіційне звернення до РНБО, генпрокуророві, головному міліціонерові, головному СБУ-шникові. Вони довго визначалися, чия це компетенція, тому що не всі полюбляють чимось займатися. Довго визначалися, чия це компетенція. У результаті визначилися. Створена оперативна група, яка в даний момент займається вивченням того, наскільки слово «корупція» відповідає тому, в чому я звинуватив НКРЗ. Я, наприклад, оперую термінами, на мій погляд, очевидними. Якщо люди створюють компанії, наділяють їх ліцензіями, потім продають їх, ділять гроші, то це – корупція. Але у нас немає жодної завершеної справи щодо корупції. Я не знаю, щоби чиновник високого рангу відповів за це. Враховуючи, що я працюю в експертній групі, то слово «корупція» найм`якше з того, що можна використовувати. Ми вивчаємо ліцензійні теки, документи. Так цікаво: члени НКРЗ самі пишуть теки, за які потім голосують. Ці товариші роздали частоти на десять років наперед. Причому роздали кампаніям-одноденкам, які на 90 відсотків або пустушки, які нічим не займалися, або створені за місяць до отримання ліцензії. Причому у одного з членів комісії є власна компанія, вона достатньо маленька, і коли дивишся документи, то смішно відстежувати цю схему. Цей член комісії вчився зі мною на одному факультеті.
Для мене дуже образливо те, що вони роблять. Таке свинство і хамство – роздати по старій таблиці на десять років всі частоти. Причому роздають за десятки тисяч доларів частоти, які коштують мільйони, і тепер ці компанії ходять і продають, продають усілякі там зяті Президента, його родичі – де самі, де привертають знайомих. Люди вирішили за пару років стати мультимільйонерами.
Я прагнутиму закінчити цю справу, тому що це рідна для мене галузь, і я витратив на неї кращих десять років свого життя.
Лана Самохвалова