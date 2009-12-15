При пожежі у гаражі загинули двоє гостей господаря

У Житомирі внаслідок отруєння чадним газом у гаражі загинули двоє хлопців.

Про це повідомив УНІАН працівник прес-служби Головного управління МНС України у Житомирській області Сергій УЛАНОВ.

За його словами, 12 грудня двоє жителів Житомирської області, 1986 та 1985 років народження, після святкування залишилися переночувати у свого ровесника у Житомирі в приватному секторі.

«Господар розмістив гостей в обладнаному під майстерню гаражі, а сам ночував в іншому приміщенні»,- сказав С.УЛАНОВ.

За його словами, близько 6-ї години ранку 13 грудня у гаражі стався вибух, який зруйнував його передню стіну, і пожежа. Рятувальники виявили там два тіла. Ліквідація пожежі тривала дві години. На місці працювали дізнавачі з МНС і МВС.

Згідно з попередніми даними слідства, хлопці загинули ще до вибуху від отруєння чадним газом. Пожежа спалахнула або через необережність під час паління, або через використання відкритого вогню з метою обігріву приміщення. Після поширення пожежі вибухнули балони з киснем, повідомив С.УЛАНОВ.