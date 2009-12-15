Як переобладнати державні шахти?

Міністерство вугільної промисловості України спільно з держпідприємством «Вугілля України» відпрацьовують схему створення державної лізингової компанії для впровадження ефективної схеми технічного переоснащення державних вугледобувних підприємств.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на круглому столі, організованому Комітетом з питань промислової і регуляторної політики і присвяченому розвитку вугільної галузі, заявив міністр вугільної промисловості України Віктор ПОЛТАВЕЦЬ.

«Мінвуглепром зараз спільно з ДП «Вугілля України» займається створенням державної лізингової компанії», - сказав він.

Міністр відзначив, що основною метою компанії стане освоєння кредитного ресурсу в обсязі 6,5 млрд. грн., який держпідприємства планують залучити під держгарантії у 2010 році.

Довідка УНІАН. Мінвуглепром намагається створити вугільну лізингову компанію з 2006 року. З ідеєю створення такого підприємства виступив тодішній міністр вугільної промисловості Сергій ТУЛУБ. Однак під час його останньої каденції на посту міністра таку компанію так і не було створено.

Разом з тим, і у квітні 2008 року тодішній заступник міністра вугільної промисловості Олександр ФРАНЦИШКО заявляв, що вугільна лізингова компанія буде створена восени 2008 року, та підприємство досі не створено.

Створення компанії мало означати, що вона надаватиме в лізинг гірничо-шахтне устаткування вугледобувним підприємствам, що не мають у своєму розпорядженні достатнього фінансового ресурсу для його придбання. Підприємство планувалося створити як державне на базі Мінвуглепрому, із залученням до його діяльності приватних компаній, що виробляють гірничо-шахтне устаткування.