Київміськбуд до кінця року завершить 4 будинки (список)

Акціонерне товариство «Холдингова компанія «Київміськбуд» має намір у четвертому кварталі 2009 року ввести в експлуатацію близько 57 тис. кв. м житла у Києві.

Про це в інтерв`ю кореспонденту УНІАН повідомив перший віце-президент холдингової компанії «Київміськбуд» Василь МОЖАР.

«На четвертий квартал ми готуємо чотири або п`ять будинків», – сказав він.

Зокрема, до кінця року компанія планує ввести в експлуатацію житловий висотний монолітно-каркасний будинок № 1 на проспекті Бажана, у мікрорайоні 9-а житлового масиву «Осокорки» площею близько 37 тис. кв. м.

За даними В.МОЖАРА, на сьогодні генеральний підрядчик будівництва будинку, компанія «Київміськбуд-3», проводить на об`єкті оздоблювальні роботи.

Також у четвертому кварталі п.р. компанія має намір ввести в експлуатацію житловий будинок № 4 в шостому мікрорайоні масиву «Осокорки» площею 17 тис. кв. м. В.МОЖАР відзначив, що всі квартири у цьому будинку вже продано.

Окрім цих об`єктів, до кінця року планується здати в експлуатацію першу секцію житлового будинку на проспекті 40-річчя Жовтня, 30-32, у Голосіївському районі, а також житловий будинок № 12 у другому мікрорайоні житлового масиву «Позняки».

Як повідомляв УНІАН, акціонерне товариство «Холдингова компанія «Київміськбуд» має намір за підсумками 2009 року ввести в експлуатацію 250 тис. кв. м житла.

Довідка УНІАН. Холдингова компанія «Київміськбуд» – найбільша будівельна компанія України. 80% її акцій належать київській територіальній громаді і перебувають в управлінні Київської міськдержадміністрації.

До холдингу входять 38 акціонерних товариств, 6 дочірніх підприємств, в яких "Київміськбуд" володіє 100%-вим пакетом акцій; 51 підприємство – на правах асоційованих членів.

За підсумками 2008 року холдингова компанія «Київміськбуд» як замовник ввела в експлуатацію 431 тис. кв. м житла, що становить 43% загального обсягу житлового будівництва в Києві і 6,2% – в Україні. Як генпідрядник підприємства холдингу виконали підрядних робіт на 6 млрд. грн.