Школи Полтави закрилися на карантин

Усі 40 шкіл Полтави з 15 до 25 грудня включно закриті на карантин.

Як передає кореспондент УНІАН з посиланням на прес-службу міськради, рішення про закриття шкіл через високий рівень захворюваності дітей на грип і гострі респіраторні вірусні інфекції прийнято на засіданні міської надзвичайної протиепідемічної комісії.

Мер Полтави Андрій МАТКОВСЬКИЙ, грунтуючись на висновках комісії, підписав відповідне розпорядження. Дитячі садки і вищі навчальні заклади Полтави працюють у звичайному режимі.

За даними СЕС, у класах шкіл Полтави відсутні від 40% до 75% дітей.

Як повідомлялося, в Кременчуці Полтавської області карантин запроваджено в 11 школах до 20 грудня.

10 шкіл закрито на карантин у Диканському, Кобеляцькому, Оржицькому, Кременчуцькому, Чорнухинському і Миргородському районах.

В облСЕС заявили, що з початку оголошення епідемії в Полтавській області захворіло понад 68 тис. чоловік. Найближчим часом фахівці прогнозують другу хвилю епідемії.