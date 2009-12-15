Штормове попередження на Херсонщині: сильні морози, завірюха

У Херсонській області очікуються шторми, сніг, завірюхи, ожеледицю і налипання мокрого снігу.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Головного управління Міністерства з надзвичайних ситуацій у Херсонській області.

Згідно з повідомленням, похолодання спричинено переміщенням повітря з Чорного моря і надходженням арктичного повітря.

Так, сьогодні, 15 грудня, у Херсонській області вдень очікуються пориви північно-східного вітру до 15-20 м/с, місцями слабке зледеніння, налипання мокрого снігу, на автодорогах місцями ожеледиця.

Також повідомляється, що 17 грудня на півдні України очікується сильний сніг, з вітром, місцями до 25 м/с. Нічна температура повітря може знизитися до 26 градусів морозу, вдень очікується 10-16 градусів морозу.

В Азово-Чорноморському басейні пориви вітру можуть сягати 20-24 м/с, висота хвиль - до 2 метрів. При цьому у Чорному морі швидкість вітру може зрости до 27 м/с, а висота хвиль - до 3-5 м.

Також прогнозується, що на Чорному і Азовському морях може встановитися первинний крижаний покрив, можливе також зледеніння суден.