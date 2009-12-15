У Дніпропетровську зіткнулися два автобуси: є поранені

У Дніпропетровську водій автобуса “Мercedes Benz-312Д”, рухаючись по пр. Героїв у напрямку вул. Космічної, відволікся та допустив зіткнення з автобусом “Мercedes Benz-311”, що рухався попереду. Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, унаслідок ДТП четверо пасажирів автобуса “Мercedes Benz-312Д” отримали тілесні ушкодження.

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