Газпром і Нафтогаз домовилися «на корпоративному рівні»

Міністр енергетики РосіЇ Сергій ШМАТКО не бачить ніяких підстав для виникнення перебоїв з постачанням газу в Україну і здійснення його транзиту в Європу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр сказав сьогодні на прес-конференції в Москві.

«Немає ніяких підстав припускати, що виникне ситуація, пов`язана з якимись скандалами щодо постачань газу, якщо контракт виконуватиметься», - сказав С.ШМАТКО.

Він підкреслив, що між Україною і РФ підписані довгострокові договори, які не закінчуються до кінця року, як це було раніше.

За його словами, є всі умови, щоб цей контракт виконувався. Він підкреслив, що на корпоративному рівні між «Газпромом» і «Нафтогазом» позиції узгоджені повністю. «Якихось розбіжностей між компаніями немає», - сказав він. Він зазначив, що якщо на НАК «Нафтогаз» здійснюватиметься тиск, то цього не зрозуміють ні в Європі, ні в світі, ні в самій Україні.

Він також додав, що в Росії вважають, що в Україні достатньо коштів для здійснення своєчасних платежів.