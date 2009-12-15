Євро на міжбанку падало увесь день

Сьогодні на українському міжбанку торги доларом США відкрилися котируваннями 7,9770/7,9910, на 12:00 ціни впали до 7,9680/7,9785. На час закриття торгів цінові рівні підвищилися – 7,9755/7,9845 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», о 14:00 Нацбанк вийшов на ринок з купівлею долара за курсом 7,9800.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2645/0,2651, на 12:00 ціни знизилися - 0,2641/0,2645. На час закриття ціни досягли рівня 0,2633/0,2636.

У Росії курс долар-рубль підвищився, а фіксинг СЕЛТ за наслідками торгів становив 30,1900 (+0,0900).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися у діапазоні 1,4525/1,4660.

Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями – 11,6130/11,6350, на 12:00 ціни пішли вниз - 11,5910/11,6080. На час закриття торгів цінові показники щодо EUR/UAH досягли рівня 11,5875/11,6045.