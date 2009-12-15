Миколаївські школи закрили на карантин

У Миколаєві у загальноосвітніх школах оголошено карантин.

У зв`язку з перевищенням епідемічного порогу щодо захворюваності на грип у м.Миколаєві на 6,9%, а також враховуючи епідемічну обстановку в усій області, за поданням головного санітарного лікаря міста Василя ГАННУСОВСЬКОГО міський голова Миколаєва Володимир ЧАЙКА підписав розпорядження про припинення навчально-виховного процесу у загальноосвітніх школах Миколаєва з 16 грудня наперед строком на 7 днів.

Остаточне рішення щодо часу відкриття шкіл буде ухвалене за наслідками аналізу захворюваності.

Про це кореспондента УНІАН повідомила член оперативної групи при Надзвичайній протиепідемічній комісії Миколаївської облдержадміністрації Олена ТАБАЛА.

Як уточнила О.ТАБАЛА, заняття буде припинено у загальноосвітніх школах і школах-інтернатах міського підпорядкування. Розпорядження не відноситься до вихованців дитячих дошкільних установ, а також студентів вищих навчальних закладів.

У Миколаєві тимчасово заборонено проведення масових заходів, пов`язаних з великим скупченням людей у закритих приміщеннях, зокрема, в театрах. Проведення їх на відкритому повітрі не забороняється.

Станом на 14 грудня, понеділок (день звітності), епідемічна ситуація у Миколаївській області щодо грипу і гострих вірусних інфекцій залишається напруженою, йдеться у повідомленні НПК, розміщеному на сайті Миколаївської ОДА. З 7.12.09 до 13.12.09 перевищення епідемічного порогу спостерігалося у 13 адміністративних територіях області з 21: у м. Миколаєві, м. Первомайське, в Арбузінському, Баштанському, Братському, Веселинівському, Вознесенському, Жовтневому, Казанківському, Кривоозерському, Новобузькому, Очаківському і Снігурівському районах.

У цілому по області рівень захворюваності перевищує епідемічний поріг на 31,3%.

З моменту оголошення епідемії в Україні (29.10.09) у Миколаївській області зареєстровано 43282 випадки захворювання на грип і гострі респіраторні вірусні інфекції. При цьому були госпіталізовані 2620 хворих. На сьогодні з установ охорони здоров`я виписано 1957 осіб, зокрема 571 пацієнт, які перебували на лікуванні з діагнозом «грип, пневмонія».

Рівень захворюваності серед дитячого населення відповідає загальній тенденції.

В інформації НПК йдеться про те, що з початку епідемії в області зафіксовано 1 летальний випадок — від двосторонньої вірусно-бактерійної пневмонії важкого перебігу померла 52-річна жінка. Цей випадок стався 9 листопада 2009 року у Вознесенському районі.

Сайт Миколаївської обласної міськадміністрації повідомляє також, що на 14 грудня у зв`язку з підвищеною захворюваністю учнів на грип і ГРВІ припинено навчально-виховний процес у 18 загальноосвітніх школах, 33-х класах 18-ти загальноосвітніх шкіл, в одній дитячій дошкільній установі і у 2-х групах професіонально-аграрного ліцею (у м. Первомайськ, м. Южноукраїнськ, в Арбузінському, Березанському, Березнегуватському, Братському, Вознесенському, Жовтневому, Казанківському, Кривоозерському, Новоодеському, Первомайському і Снігурівському районах).