Президент України Віктор ЮЩЕНКО запалив ханукальну свічку в Одеській синагозі.

Як передає кореспондент УНІАН, рабин Одеси і Півдня України Авраам ВОЛЬФ підкреслив, що це право Президенту надано, щоб подякувати за забезпечення в Україні свободи слова та віросповідань.

Виступаючи перед присутніми В.ЮЩЕНКО зауважив, що він щаслива людина, що перебуває в такому місці.

За його словами, він несе персональну відповідальність перед всіма національними меншинами, в тому числі і перед єврейською громадою щодо забезпечення їх прав і свобод. «Я все зроблю, щоб кожна нація, в тому числі і єврейська, мали все, що вони навіть не могли мати на своїй землі, бо це комплімент нашій Україні, нашим свободам, демократії», - зауважив він.

В.ЮЩЕНКО також зауважив. що історія становлення власної держави єврейського народу є чимось подібною до боротьби українського народу за свою незалежність. Він дав високу оцінку тому, що єврейська нація змогла здійснити свою мрію – мати незалежну державу.