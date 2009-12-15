Експерти розглядають екологічну безпеку перебування ЧФ у Криму

У Севастополі 15-16 грудня проходить засідання робочої групи з питань екологічної безпеки і охорони довкілля Підкомісії з питань перебування ЧФ РФ на території України.

Як передає кореспондент УНІАН, до порядку денного внесені такі питання, як дотримання вимог природоохоронного законодавства України військовими формуваннями, суднами, підприємствами, організаціями і установами ЧФ РФ в місцях його базування на території України і виконання розпоряджень про усунення порушень природоохоронного законодавства України за січень-грудень 2009 року; розгляд результатів взаємозвірки щодо отримання військовими формуваннями, підприємствами, організаціями, установами ЧФ РФ дозвільних документів у сфері довкілля, а також виконання російською стороною зобов`язань відповідно до пункту 1 статті 2 «Угоди між Кабінетом міністрів України і урядом РФ з питань забезпечення екологічної безпеки і екологічного контролю в місцях базування ЧФ РФ на території України».

Як повідомив журналістам заступник керівника Підкомісії з української сторони, посол з особливих доручень МЗС України Віктор СЕМЕНОВ, «головне, що ми змогли прибрати політичну складову при розгляді такого важливого для обох держав питання, яким є питання забезпечення екологічної безпеки і охорони довкілля». Як сказав посол, «питань у нас багато, але, повірте, всі вони можуть бути вирішені. Але питань залишається дуже багато, і в більшості своїй - організаційного характеру».

За твердженням українського дипломата, «сьогодні ми ще раз зафіксували позитивну динаміку при розгляді цих питань. В принципі сьогодні, сьогодні розмова була однією мовою, це мова професіоналів».

Посол з особливих доручень МЗС Росії Олександр БАВИКІН, зі свого боку, заявив: «нинішнє засідання, і взагалі засідання робочої групи з екології останніми роками, на мою думку, проходять завжди досить успішно. Особисто я пов`язую це з тим, що екологічна тема, дійсно, повинна бути осторонь від політики, і ми, здається, поступово досягаємо цієї мети».

За твердженням А.БАВИКІНА, «на сьогоднішньому засіданні відзначався прогрес у багатьох конкретних питаннях, і підкреслювалося, що служби флоту і служби екологічного захисту і охорони України досить добре взаємодіють». За словами російського дипломата, «звичайно, залишаються, питання організаційного плану, питання обміну інформацією, оперативності такого обміну. Все це приймається до уваги, і є домовленість про те, що ця співпраця далі удосконалюватиметься». А.БАВИКІН висловив задоволення тим, «що робота цієї групи просувається доволі успішно».