Завтра в Донецьку презентація логотипу Євро-2012

16 грудня, о 19.30 в центрі Донецька на площі перед Національним державним театром опери і балету ім. А.Солов’яненка відбудеться офіційна презентація логотипу «Євро-2012».

Про це повідомив сьогодні на прес-конференції Донецький міський голова Олександр ЛУК’ЯНЧЕНКО. За його словами, офіційний логотип турніру буде спроектовано на будівлю Донецького театру опери і балету ім. А.Солов’яненка.

У цій урочистій церемонії візьме участь директор турніру «Євро-Україна 2012» Маркіян ЛУБКІВСЬКИЙ, керівництво Донецька і області, а також жителі міста.

Презентація логотипу супроводжуватиметься концертною програмою і святковим феєрверком.

За інформацією прес-служби донецької мерії, всім охочим, що будуть присутні на церемонії, художники намалюють на щоках новий логотип.