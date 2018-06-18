Авіамаршрут Київ – Тель-Авів: третій - не зайвий, але є питання

22-23 лютого 2010 року уповноважені органи України та Ізраїлю домовилися збільшити кількість призначених авіаперевізників з двох до трьох на маршруті Київ - Тель-Авів з кожного боку і кількість рейсів з 14 до 21 на тиждень з кінця березня. Враховуючи заплановану відміну візового режиму між нашими державами, стати третім перевізником на даному маршруті є бажаним для авіакомпаній, які раніше не мали можливості туди літати. Як повідомила Державіаадміністрація, третім перевізником на маршруті стала авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України», що подала заявку на виконання даного рейсу ще до досягнення домовленості про третього перевізника - ліцензію на польоти по маршруту «Київ - Тель-Авів» компанія «МАУ» одержала ще 18 лютого. Таким специфічним чином вона доповнила список з компаній «АероСвіт» і «Донбасаеро», які виконують польоти на вказаному рейсі. При цьому, необхідний, згідно з нормативними документами Міністерства транспорту і зв`язку, конкурс чомусь проведений не був. Це тим більше дивно, оскільки стало відомо, що на виконання рейсів на даному маршруті претендує, як мінімум, ще один крупний український авіаперевізник – компанія «Дніпроавіа», що подала заявку на виконання рейсів Київ - Тель-Авів наступного дня після переговорів в Ізраїлі (також виконувати рейси «Київ - Тель-Авів» претендує авіакомпанія «Роза Вітрів»). Як вважає голова правління «Дніпроавіа» Сергій Ткаченко, процедура вибору третього призначеного перевізника на даному маршруті була порушена з боку Державіаадміністрації. Про те, що компанія має намір робити, він розповів в інтерв`ю УНІАН.

Для нас те, що відбулося з напрямком Київ – Тель-Авів, дивно і не зрозуміло. По-перше, сам факт того, що у МАУ ще за декілька днів до підписання міжурядової угоди щодо збільшення перевізників до трьох з`явився в ліцензії цей напрям. Як же можна давати дозвіл на виконання рейсу ще до укладення міжурядової угоди про його введення? Це некоректно, на наш погляд. Одне це вже говорить про те, що МАУ веде не зовсім чесно свій бізнес, з погляду конкуренції. Тобто, МАУ не стає перевізником, тому що була відібрана як компанія, що запропонувала кращий продукт для пасажира, з кращими умовами, якістю перевезень і конкурентною ціною, а домовляється про це якимсь кулуарним непрозорим чином. В той же час, я вважаю, що «Дніпроавіа» має свої вагомі переваги, і ми подали свою заявку на це виконання польотів по напрямку «Київ - Тель-Авів» відразу ж після того, як стало відомо про результати підписаної міжурядової угоди, - 24 лютого.

Тобто, на вашу думку, були допущені порушення з боку Державіаадміністрації в процедурі вибору третього перевізника на маршрут Київ - Тель-Авів?

Я вважаю, що - так. Як мінімум, має бути проведений відповідний конкурс. Процедура (призначення третього перевізника – УНІАН) була закритою і непрозорою, покладений в таких випадках конкурс проведений не був. Конкурентної боротьби за маршрут не було унаслідок того, що держорган вважав за краще «призначити» на нього конкретну авіакомпанію. Тобто, хоча наша заявка на отримання рейсу була направлена, ніяких відповідей з цього приводу ми не одержали і не зрозуміло, що буде далі. У нас є інформація, що МАУ одержала ліцензію, тобто, стала «призначеним» перевізником на цьому напрямі, але якихось пояснень, чому ми не можемо претендувати на маршрут, ми не одержали. Але ми б дуже хотіли одержати це призначення, і за нього боротимемося.

Якою повинна була бути процедура призначення?

Я думаю, перш за все, після публікації авіаційними властями тез міжурядової угоди, мав пройти якийсь час, щоб зацікавлені авіакомпанії подали свої заявки на участь в конкурсі на даний маршрут, як зробила це «Дніпроавіа», - наступного дня після підписання угоди. Зрозуміло, що кожна авіакомпанія може надати свої сильні аргументи, щось своє. На підставі цих заявок авіаційні власті повинні були вже відкрито вибрати кращого перевізника, на конкурсній основі. Тобто, ту компанію, яка може надати кращі умови для пасажирів.

Які аргументи Ви приводите щодо призначення «Дніпроавіа» на даний маршрут?

Ми можемо забезпечити високий комфорт для більшої кількості пасажирів. Перш за все, у нас багато внутрішніх рейсів, за рахунок яких ми можемо «підвезти» пасажирів під рейс «Київ - Тель-Авів» з інших регіонів, зістикувати рейси. Ми – найбільший перевізник в тому плані, що стосується внутрішніх рейсів, і можемо доставити пасажира до Києва практично з будь-якого регіону України. Наприклад, у випадку з МАУ, з того ж Ужгороду, Чернівців, Івано-Франківська пасажир буде вимушений або брати окремий квиток «Дніпроавіа» і летіти до Києва, або добиратися в столицю потягом, а потім брати квиток і летіти до Тель-Авіва. Але при цьому він витратить більше коштів, порівняно з тим, що міг би витратити, якби йому авіакомпанія продала «наскрізний» квиток Ужгород-Тель-Авів з пересадкою в Києві. У нас переваги, як мінімум, в цій частині. Зрозуміло, що рейс Ужгород - Тель-Авів не відкриватиметься, але за рахунок нашого рейсу Ужгород-Київ ми можемо цього пасажира доставити до Тель-Авіва, запропонувавши при цьому, я думаю, більш конкурентну ціну. Тобто, перерозподіливши наші доходи на внутрішніх і на міжнародних рейсах, ми змогли б сформувати кращий за ціною продукт. МАУ в більшості випадків можуть забирати тільки київського пасажира або того, хто на чомусь дістався до Києва.

Крім того, «Дніпроавіа» не зупиняється в своєму розвитку. Торік у нас зростання пасажиропотоку склало 46% (на відміну від багатьох вітчизняних авіакомпаній), ми регулярно покращуємо якість обслуговування пасажирів, надаємо новий сервіс. Наприклад, плануємо відкрити рейс Дніпропетровськ - Тель-Авів в літньому розкладі, з Київ - Тель-Авів поки, як бачите, це не вдається, і не з нашої вини.

На вашу думку, рішення щодо третього перевізника на маршруті Київ – Тель-Авів ще може бути переглянуте?

Авіаційні власті України мають повноваження анулювати будь-яку ліцензію. Тобто технічно це може бути переглянуто.

Чому, на вашу думку, процедура призначення третього перевізника відбулася таким чином?

Тут якось тихо, непомітно для всіх було зроблено. Дана ситуація відбувається у момент зміни влади у нас в країні, я, в принципі, пов`язую допущені чиновниками порушення саме з цим. Якби була стійка, нормальна ситуація, я думаю, що подібного просто не відбулося б, тому що тільки при змінах влади можлива така підозріла ситуація. За великим рахунком, перш за все, основне завдання авіавластей України – стежити, щоб на ринку була добросовісна конкуренція. Тому що, якщо конкуренція недобросовісна, надаються кому-небудь необгрунтовані привілеї, то в цій ситуації порушується логіка функціонування ринку взагалі. Недобросовісна конкуренція має свої наслідки – страждає якість, а значить, зрештою, незадоволеним залишається пасажир.

Що авіакомпанія має намір робити в даному випадку, якось боротися за маршрут?

Ми не одержали цей напрям і, як розвиватимуться подальші події, можна тільки ворожити, але я хочу сказати, що, перш за все, ми боротимемося, апелюватимемо до властей, до правоохоронних органів. Крім того, враховуючи те, що справа стосується міжурядової угоди, треба ще подумати, як виглядатиме Україна в цій ситуації в очах іншої держави. Тобто, якщо Україна так чинить зі своїми вітчизняними компаніями, то про що можна говорити відносно іноземних авіакомпаній? Є маса питань. Якщо нас тут не почують, тоді апелюватимемо до іншої сторони міжурядової угоди, адже там дві сторони: Ізраїль та Україна. До того ж, потрібно врахувати ще одну особливість, і думаю, авіаперевізники розраховують на це: найближчим часом у відносинах з Ізраїлем планується введення безвізового режиму. Зрозуміло, що полегшення можливості виїхати за кордон (без візи), збільшить пасажиропотік на цьому напрямі, і розраховують на це всі, хто займається авіаперевезеннями. Адже при відміні візового режиму в перший же час пасажиро потік, за нашими прогнозами, збільшується на 15-20%, далі ще буде рости.

Проте «Дніпроавіа» вже зробила якісь кроки чи ви ведете переговори з Державіаадміністрацією?

3 березня 2010 року ми звернулися з позовом до Київського окружного адміністративного суду щодо неправомірних дій Державіаадміністрації, подали скаргу до Генпрокуратури, Київської транспортної прокуратури. Ми також зверталися в Державіаадміністрацію, проте офіційної відповіді або роз`яснень там ми не одержали. Коментарів у нас ніяких немає, ми не знаємо, чи будуть якісь дії в Мінтрансі з цього приводу.

Я вважаю, що «Дніпроавіа» - гідна компанія для виконання цих рейсів. Все це в заявці до Державіаадміністрації на участь у конкурсі з виконанню рейсів «Київ - Тель-Авів» ми детально виклали.

Світлана Гончарова