Племіннику Кеннеді у Києві показали бюстгальтер на животі і труси на замку

Показу мод від Фонду Олени Франчук «АнтиСНІД» на кожному Українському тижні моди чекають чи не найбільше. Не стільки через представлені колекції одягу, скільки через шоу, до якого зазвичай масово залучають наших зірок шоу-бізнесу і політики – мовляв, хто, як не вони, найкраще приверне увагу до проблеми СНІДу в Україні. Хто тільки не виходив на «АнтиСНІДівський» подіум (навіть Богословську, Кільчицьку та Геращенко можна було там побачити!), і всі доморощені моделі завжди навперебій запевняли, що це все лише заради підтримки соціального проекту…

А от цього разу на показі Фонду обійшлося без зірок – принаймні, на подіумі, адже в перших рядах таки можна було побачити кілька впізнаваних облич. І не тому, що їх зараз до участі в проекті принципово не запросили, просто тему для колекції обрали доволі пікантну – під гучною назвою «Sexy Safety» ховалась колекція чоловічої та жіночої спідньої білизни,. За словами Олени Франчук, ідею вона виношувала давно, разом із іншими співробітниками Фонду. «Білизна – це останнє, що розділяє людей перед близькістю, - пояснила ініціаторка. – Так ми хотіли підкреслити незахищеність людини, головним чином – перед проблемою ВІЛ-СНІД».

Не обійшлося без закордонних гостей, яких Олена Франчук і Віктор Пінчук традиційно запрошують на свої заходи. Цього разу підтримати соціальний проект приїхав племінник Джона Кеннеді – Крістофер Кеннеді. Зараз він – національний спікер США з проблеми гепатиту С, а колись знімався в кіно і, кажуть, боровся з алкогольною і наркотичною залежністю… «Я чув, що в Україні проблема СНІДу дуже сильна, тому хочу допомогти її вирішувати», - сказав Кеннеді. Як саме допомагатиме, поки не вирішив, але вже знає, що у травні приїде в Київ знову. «Україна мені дуже сподобалась, - розщедрився на компліменти Кеннеді. – Я навіть встиг прогулятися Хрещатиком і трохи поїздити містом». Таку вельми аристократичну компанію трохи розбавили, запросивши модель Адріану Карамбе – обличчя відомої фірми бюстгальтерів та, кажуть, власницю найдовших у модельному світі ніг.

Рука під руку з’явилися на показі нерозлучні подружки – заступниця столичного мера Ірена Кільчицька і його ж дочка Христина Черновецька. Ірена Реонольдівна, схоже, все ніяк не може відійти від свого «садо-образу» - все ті ж самі шкіряні ботфорди, коротка спідничка і, як апофеоз, - металевий пояс з черепом на пряжці (певно, на думку мерської заступниці, найактуальніше вбрання для соціального проекту). І якщо раніше Кільчицька виходила на «АнтиСНІДівський» подіум із… гвинтівкою (брала участь у показі в стилі мілітарі), то от похизуватися фігурою у спідній білизні не наважилась, хоч і запевняла – мовляв, її просто не запросили, а то дала б фору всім наших моделям.

«Засвітилися» в залі співачка Наталя Могилевська і телеведуча Маша Єфросиніна. До слова, всі гості охоче говорили про соціальну складову показу і якось вперто відходили від теми, власне, білизни – мовляв, навіщо обговорювати труси і бюстгальтери, якщо тут такі серйозні проблеми вирішуються…

Пообговорювати після показу було що. Наші творці моди креативили (а скоріше викаблучувались) як могли: білизною не обмежились і давай показувати невибагливій публіці все, що напридумували – і халати, і піжами, і навіть «ходячі» ковдри…

Одній із дизайнерок, приміром, здалось, що носити бюстгальтер на звичному для нього місці – вже не цікаво, от і причепила його на животі, трохи нижче грудей.

Ще один креативник повісив на трусиках моделі великий замок – мабуть, щоб таки нагадати про суть акції, а на майках іншого модельєра зробили актуальні написи «Кохай вірно, живи спокійно»… Загалом же, на показі було багато оголеного тіла і не так уже й багато нагадувань про проблему СНІДу. А от як розпродаватимуть колекцію, поки не відомо - раніше одяг виставляли на благодійний аукціон, а от тепер організатори побоюються, що потенційні покупці не торгуватимуться за такі пікантні речі відкрито…

Фото надані Фондом Олени Франчук АНТИСНІД і Дмитра Амідова (ТаблоID)

Яна Іллінська