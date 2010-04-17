ФДМУ може збільшити пакет акцій Укртелекому, призначений на продаж

Фонд державного майна України розглядає можливість збільшення розміру запланованого до приватизації контрольного пакету акцій «Укртелекому» до 75-80%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістів заступник голови Фонду держмайна Юрій ЯКОВЛЄВ.

За його словами, збільшити пакет акцій «Укртелекому», що приватизується, можна буде за рахунок розкріплення з держвласності 25-відсоткового пакету акцій компанії.

Ю.ЯКОВЛЄВ вважає, що 10-17% акцій «Укртелекому» можна буде виставити на фондових біржах.

Заступник голови ФДМУ відзначив, що збільшення розміру контрольного пакету акцій підприємства, що приватизується, допоможе зробити даний пакет більш привабливим для потенційних інвесторів.

При цьому Ю.ЯКОВЛЄВ підкреслив, що для здійснення приватизації контрольного пакету акцій «Укртелекому» необхідне ухвалення відповідного рішення уряду. Він також спрогнозував, що у разі отримання згоди Кабінету Міністрів на приватизацію контрольного пакету акцій «Укртелекому» гроші від його продажу можна буде одержати тільки наприкінці року – у жовтні-грудні.

Як повідомляв УНІАН, згідно із затвердженим наказом Фонду держмайна (№ 1272 від 11 серпня 2009 р.) щомісячним пооб`єктним планом-графіком приватизації на III-IV квартали 2009 року, ФДМ планував у грудні 2009 року оголосити приватизаційний конкурс з продажу 67,790% державного пакету акцій ВАТ «Укртелеком».

19 серпня 2009 року в.о. голови Фонду держмайна Дмитро ПАРФЕНЕНКО заявив, що фонд не планує в 2009 році продавати держпакет акцій «Укртелекому».

24 березня ц.р. виконуючий обов`язки голови ФДМ Володимир РЯБЧЕНКО повідомив, що Фонд держмайна цього року планує виставити на продаж контрольний пакет акцій ВАТ «Укртелеком». При цьому, за його словами, стартова ціна держпакету акцій компанії становитиме близько 7 млрд. грн.

За його оцінкою, капіталізація «Укртелекому» сьогодні становить 10 млрд. грн. В.РЯБЧЕНКО також відзначив, що фонд розраховує приватизувати 67-відсотковий пакет акцій компанії і залишити в держвласності блокуючий 25-відсотковий держпакет, проте остаточне рішення про розмір пакету, за словами в.о. голови ФДМ, залишається за урядом.

В.РЯБЧЕНКО також не виключив можливості участі українських інвесторів у приватизації «Укртелекому».

За його словами, хоча на даний момент «Укртелеком» не готовий до продажу, проте ФДМ проведе всю необхідну роботу, щоб підготувати його до приватизації.

ВАТ «Укртелеком» – монополіст на ринку місцевого зв`язку (понад 10,3 млн. абонентів). Компанія також надає послуги мобільному зв`язку (майже 300 тис. абонентів), широкосмугового доступу до Інтернету (більш як 600 тис. абонентів) тощо.

Дохід компанії у 2008 році (з ПДВ) становив 7,89 млрд. грн., у 2007 році – 8,039 млрд. грн.