Марк Захаров чекав від України безглуздого російського бунту

Кажуть, що театр "Ленком" важкий на підйом. Може, тому він так відчутно звалюється на голови жителів тих міст, куди приїжджає на гастролі? Так або інакше, після п`ятирічної перерви колектив під керівництвом Марка Захарова знову опинився в Києві (звісно, деякі актори бували тут за цей час, і не один раз, але як антрепризери). Протягом кількох днів ленкомівці зіграють три спектаклі, в числі яких «Місто мільйонерів», сценічна фантазія за п`єсою Едуардо де Філіппо. Головні ролі тут виконують Геннадій Хазанов, Інна Чурікова і Сергій Степанченко. Потім буде постановка Марка Захарова «Ва-банк» з Олександром Збруєвим і Віктором Раковим. Закінчиться все триденним показом спектаклю «Пролітаючи над гніздом зозулі».

Перед початком гастролей ленкомівці влаштували прес-конференцію на малій сцені Театру російської драми, яка теж могла бути стати окремим спектаклем. Скільки б ви віддали за те, щоб побачити, як за одним столом сидять Захаров, Чурікова, Хазанов і Степанченко і відповідають на запитання журналістів? Отож.

Утім, Чурікова виявилася не дуже балакучою за межами своїх образів. Зате Захаров в ковбойській сорочці під піджаком був, як завжди, велемовний і афористичний. Він сказав, що весь цей час був серцем і душею з Україною, уважно стежив за розвитком політичної ситуації, чекав безглуздого і нещадного, в пушкінському дусі, бунту. Але, дякувати, тут українська революція минулася безкровно. Про дратливі відносини між Україною Росією сказав: «Ми поки що спільний культурний простір».

Захаров також затаврував сучасну російську драматургію, сказавши, що об`єктами братів Преснякових і Миколи Коляди часто виступають наркомани і люди з патологіями. Майстер поділився своїми секретами: у кожному спектаклі він примушує акторів імпровізувати, тому жодна вистава ніколи не схожа на інші. Також Захаров сказав, що любить виступати в Україні, багато нюансів дніпропетровська і київська публіка вловлює краще, ніж найдосвідченіша московська.

На запитання, як він опинився в цій компанії, Хазанов сказав, що знайомий із Захаровим сорок два роки. Цей термін був потрібний двом друзям, щоб опинитися в одному проекті. «Чаша з напоєм, який називають розмовним жанром, випита до денця», – сказав Хазанов, відповідаючи на запитання про своє сценічне минуле. Що колишній учень «калінарного технікуму» зіграє в «Місті мільйонерів» чоловіка Інни Чурікової, точніше, її героїні Філумени Мартурано. Причому до Хазанова партнерами Чурікової були Джигарханян і Караченцов. Актор сказав, що, граючи, прагне не думати про своїх попередників і сподівається, що стане останнім її чоловіком.

Ще Хазанов повідомив, що дуже чекає на спектаклі Віктора Черномирдіна. «Ми з нетерпінням чекаємо Віктора Степановича Черномирдіна», – сказав він. Актор цінує російського посла в Україні за його унікальні афоризми, а гумор чиновника просто неповторний. «Едуардо де Філіппо яскравий драматург, але, звичайно, дотепність Віктора Степановича залишає Едуардо де Філіппо (автор п`єси «Філумена Мартурано», за якою зроблена постановка. – Авт.) далеко позаду», – заявив Хазанов.

Довше за всіх у Києві затримається Степанченко. Не тому що в нього українське прізвище, а тому що він задіяний в усіх трьох спектаклях. Артист планує стати середньостатичним туристом: відвідає Поділ, прогуляється Андріївським. Отже якщо хочете одержати його автограф, будьте уважні.

Тепер про головне. Ви маєте право запитати: а чи не підведуть гості, хіба мало ми пам`ятаємо московських акторів, які, користуючись своїми іменами, привозили до України дохлі спектаклі, на які не те що дівчину привести – самому соромно ходити? Ймовірно, тут ми матимемо справу з винятком. Запорукою тут – декорації, привезені театром на гастролі. Вони важать 40 (сорок!) тонн, і в них можна навіть жити. У виставах задіяні 68 акторів, а постановочну частину забезпечують 47 фахівців. Звичайно, гроші не з своєї кишені викладали, все оплатив Фонд Пінчука, але, запитаймо: навіщо везти всю цю красу, щоб бездарно зіграти? Отже сподіваймося, «Ленком» не розчарує.

Всього театр дасть у Києві 9 вистав. До 1 березня на сцені Театру російської драми йтиме спектакль «Місто мільйонерів». Потім «Ленком» переїде в Міжнародний центр культури і мистецтв (Жовтневий палац). З 3 по 5 березня показуватимуть «Ва-банк», а з 8 по 10 - «Пролітаючи над гніздом зозулі». Квитки коштують від 20 до 950 грн. Це, як сказали організатори театрального туру, середня плата за спектаклі московських гастролерів.

Антон Зікора